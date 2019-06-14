"Опозорил себя и Зеленского": Кошевого разнесли за скандальное интервью. Видео

В сети возникло бурное обсуждение интервью друга президента Украины Евгения Кошевого, в котором он сделал ряд скандальных заявлений.

Большое количество комментаторов после интервью низко оценили интеллектуальные возможности Кошевого и даже посчитали, что своей беседой с журналисткой Алесей Бацман он нанес урон репутации президента Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В частности, Кошевой заявил, что недоброжелатели политики новой власти должны "прибить свои пасти", а Зеленский имеет влияние на олигарха Игоря Коломойского.

Также, по мнению актера студии "Квартал 95", Зеленский мог бы занять место главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, потому что "качается и может вырубить Путина".

Евгений Кошевой Скриншот

"Была лучшего мнения о Кошевом, но после слов о Путине, разочаровалась как в человеке. Опозорился на весь мир, да и Зеленского в придачу опозорил", – прокомментировала одна из пользовательниц соцсети.

Также некоторые комментаторы предположили, что Кошевой слишком хорошо вжился в роль и поэтому так ведет себя в повседневном общении.

Как писал OBOZREVATEL, актер и ведущий студии "Квартал 95" Евгений Кошевой назвал "полными дебилами" тех, кто обсуждал его дерзкий наряд, в котором он ранее появился на дебатах тогда еще кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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