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/Общество

"Опозорил себя и Зеленского": Кошевого разнесли за скандальное интервью. Видео

4.7тЧитать материал на украинском

В сети возникло бурное обсуждение интервью друга президента Украины Евгения Кошевого, в котором он сделал ряд скандальных заявлений.

Большое количество комментаторов после интервью низко оценили интеллектуальные возможности Кошевого и даже посчитали, что своей беседой с журналисткой Алесей Бацман он нанес урон репутации президента Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В частности, Кошевой заявил, что недоброжелатели политики новой власти должны "прибить свои пасти", а Зеленский имеет влияние на олигарха Игоря Коломойского.

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"Пусть прибьют пасти!" Кошевой "взорвался" из-за критики Зеленского

Также, по мнению актера студии "Квартал 95", Зеленский мог бы занять место главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, потому что "качается и может вырубить Путина".

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

Скриншот

"Была лучшего мнения о Кошевом, но после слов о Путине, разочаровалась как в человеке. Опозорился на весь мир, да и Зеленского в придачу опозорил", – прокомментировала одна из пользовательниц соцсети.

"Опозорил себя и Зеленского": Кошевого разнесли за скандальное интервью. Видео
"Опозорил себя и Зеленского": Кошевого разнесли за скандальное интервью. Видео
"Опозорил себя и Зеленского": Кошевого разнесли за скандальное интервью. Видео

Также некоторые комментаторы предположили, что Кошевой слишком хорошо вжился в роль и поэтому так ведет себя в повседневном общении.

Как писал OBOZREVATEL, актер и ведущий студии "Квартал 95" Евгений Кошевой назвал "полными дебилами" тех, кто обсуждал его дерзкий наряд, в котором он ранее появился на дебатах тогда еще кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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Персона
Евгений Кошевой
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Скоро поссорятся
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Grich Lara
Grich Lara
Ну от і показав ,хто насправді дурень,не всіх коміків можна відпускати в вільне плавання
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну лицо то явно не обремененное интеллектом)
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