"Опорочить женщин": "коллеги ополченочки" связали ее бегство с 8 марта

"Коллеги" командира "ДНР" Светланы Дрюк, которая перешла на сторону Украины, заверили, что танкистку похитила СБУ перед 8 марта, чтобы опорочить образ женщин-военнослужащих.

Соответствующее видео, снятое террористами, опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Как шикарно бывшие сослуживцы и "друзья" сливают "похищенную" Свету. Готовы сделать всё, что угодно, лишь бы срок ей побольше накрутить", – подписал он.

Светлана Дрюк 24 Канал

Светлана Дрюк ТСН

"Я думаю, не случайно это накануне женского дня было. Пытались психологическим давлением опорочить женщин-военнослужащих, которые совестно, по своей воле пошли служить. Они хотят подорвать веру в женщин со стороны мужчин. И военных, и гражданских людей. Хотят испортить настроение предпраздничное, отношение людей поменять, запугать их", – рассказала одна их террористок "ДНР".

Террористы заверили, что информация о переходе Дрюк их шокировала. Более того, по их словам, танкистка якобы ведет себя неестественно и нервно из-за того, что ее запугали спецслужбы Украины. "Лицо опухшее, говорит неискренне", – высказались они.

Скриншот из видео

"Может она поехала отдыхать, куда не знаю. А там ее схватили, начали шантажировать, угрожать детьми. У Светы тут было все, на той стороне ничего и никого не было. Она пользовалась уважением, была публичной личностью. У нее здесь награды, вся жизнь ее. Бессмысленно менять что-то. Только насильственным образом это было сделано", – высказалась "коллега".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дрюк перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой. Она раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода командира Светланы Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец считает, что перед тем, как называть Дрюк легендарной, нужно провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

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