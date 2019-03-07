"Опорочить женщин": "коллеги ополченочки" связали ее бегство с 8 марта

"Коллеги" командира "ДНР" Светланы Дрюк, которая перешла на сторону Украины, заверили, что танкистку похитила СБУ перед 8 марта, чтобы опорочить образ женщин-военнослужащих.
Соответствующее видео, снятое террористами, опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Как шикарно бывшие сослуживцы и "друзья" сливают "похищенную" Свету. Готовы сделать всё, что угодно, лишь бы срок ей побольше накрутить", – подписал он.
Светлана Дрюк
24 Канал
Светлана Дрюк
ТСН
"Я думаю, не случайно это накануне женского дня было. Пытались психологическим давлением опорочить женщин-военнослужащих, которые совестно, по своей воле пошли служить. Они хотят подорвать веру в женщин со стороны мужчин. И военных, и гражданских людей. Хотят испортить настроение предпраздничное, отношение людей поменять, запугать их", – рассказала одна их террористок "ДНР".
Террористы заверили, что информация о переходе Дрюк их шокировала. Более того, по их словам, танкистка якобы ведет себя неестественно и нервно из-за того, что ее запугали спецслужбы Украины. "Лицо опухшее, говорит неискренне", – высказались они.
Скриншот из видео
"Может она поехала отдыхать, куда не знаю. А там ее схватили, начали шантажировать, угрожать детьми. У Светы тут было все, на той стороне ничего и никого не было. Она пользовалась уважением, была публичной личностью. У нее здесь награды, вся жизнь ее. Бессмысленно менять что-то. Только насильственным образом это было сделано", – высказалась "коллега".
Как шикарно бывшие сослуживцы и "друзья" сливают "похищенную" Свету. Готовы сделать всё, что угодно, лишь бы срок ей побольше накрутить https://t.co/GfSYz84PgW #Дрюк #Ополченочка #русскиймир #роа— Necro Mancer (@666_mancer) 7 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дрюк перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой. Она раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.
В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода командира Светланы Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.
Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец считает, что перед тем, как называть Дрюк легендарной, нужно провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.
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