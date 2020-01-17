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17 января • обновлено в 16:11
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Опередили Беларусь и Швецию: ВСУ попали в рейтинг сильнейших армий мира

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Воины Вооруженных сил Украины попали в престижный рейтинг армий мира издания Global Firepower. Украинская армия оказалась на 29 месте из 137.

Результаты Global Firepower опубликованы на сайте издание. Оно оценивало страны по 55 показателям: количество оружия, военной техники и численность армии.

Также учитывали в рейтинге и такие немаловажные факторы, как транспортная инфраструктура, военный бюджет, доступ к нефти.

Украинская армия оказалась на 29 месте среди армий мира в рейтинге Global Firepower

Украинская армия оказалась на 29 месте среди армий мира в рейтинге Global Firepower

globalfirepower.com

В то же время топ-10 возглавили США, Россия, Китай, Индия, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания, Турция и Германия.

Отметим, что в 2018 году украинская армия занимала 28 позицию, однако до 2014 года Украина в рейтинге Global Firepower находилась на 21 месте.

Украинская армия оказалась на 29 месте среди армий мира в рейтинге Global Firepower

Украинская армия оказалась на 29 месте среди армий мира в рейтинге Global Firepower

ukrinform.ru

Опередили Беларусь и Швецию: ВСУ попали в рейтинг сильнейших армий мира

globalfirepower.com

Как писал OBOZREVATEL, Офис президента Украины Владимира Зеленского поддержал инициативу Генерального штаба Вооруженных сил Украины призывать украинцев в армию с 18 лет, как того требует законодательство.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
То есть с каждым годом все хуже и хуже. Браво браво.
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Вася Дядя
Вася Дядя
Не понимаю как Германия попала в топ 10 , немецкая армия совершенно не боеспособна. Вероятно рейтинг составляют дилетанты
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Какой громкий заголовок, а на деле - ВСУ скатились на 8 позиций вниз. Следующие этапы:" ВСУ вошли в топ-50! Кремль в панике! ВСУ вошли в топ-80!Кремль в истерике!"
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Евгений Зеленский, малыш,соси папкину цыцу.
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