Опередили Беларусь и Швецию: ВСУ попали в рейтинг сильнейших армий мира

Воины Вооруженных сил Украины попали в престижный рейтинг армий мира издания Global Firepower. Украинская армия оказалась на 29 месте из 137.

Результаты Global Firepower опубликованы на сайте издание. Оно оценивало страны по 55 показателям: количество оружия, военной техники и численность армии.

Также учитывали в рейтинге и такие немаловажные факторы, как транспортная инфраструктура, военный бюджет, доступ к нефти.

Украинская армия оказалась на 29 месте среди армий мира в рейтинге Global Firepower globalfirepower.com

В то же время топ-10 возглавили США, Россия, Китай, Индия, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания, Турция и Германия.

Отметим, что в 2018 году украинская армия занимала 28 позицию, однако до 2014 года Украина в рейтинге Global Firepower находилась на 21 месте.

Украинская армия оказалась на 29 месте среди армий мира в рейтинге Global Firepower ukrinform.ru

globalfirepower.com

Как писал OBOZREVATEL, Офис президента Украины Владимира Зеленского поддержал инициативу Генерального штаба Вооруженных сил Украины призывать украинцев в армию с 18 лет, как того требует законодательство.

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