"Воскрешение" Бабченко: СБУ указали на просчет

Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко не принесет пользы делу, поскольку раскрывает методы работы оперативников.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экс-зам генпрокурора Алексей Баганец. По его словам, такие операции можно проводить, но нужно их как можно меньше афишировать

"И в другие времена оперативники вместе со следователями и прокурорами проводили подобные операции. Цель – выявить всю преступную цепочку, не только киллера, но и заказчика, посредника. И делаться это должно в рамках закона, потому что иначе эти доказательства не будут приняты судом. То, что произошло у нас, больше похоже на шоу, чем на оперативную работу с целью спасти человека и задержать преступников. Я считаю, что пользы делу это не принесет – ни сейчас, ни в дальнейшем. Поскольку раскрывает методы работы оперативников", - считает Баганец.

Также экс-зам генпрокурора отмечает неточности в работе. В первую очередь само фото якобы застреленного Бабченко, которое оказалось в сети. "Оно сделано слишком показательно, чтобы в него поверить. Вокруг ни оперативников, ни криминалистов, никого", - говорит Баганец.

Также Алексей Баганец говорит, что и раньше они использовали подобные методы для задержания преступников. "Я помню, такой случай у нас был в Донецкой области. Мы инсценировали убийство одного бизнесмена, причем достаточно среднего. Заказал его местный житель, а киллер был приезжим. Никакой прессы для передачи фото мы не использовали. Главное, чтобы об убийстве узнали в окружении заказчика. В результате он был задержан, операция прошла успешно", - вспоминает Баганец.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL,Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания в Киеве организатора "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.