Часть Украины накроют опасные смерчи

Опасные смерчи накроют южные и степные зоны Украины.

В комментарии OBOZREVATEL доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова пояснила, что смерчи появляются в теплое время года, и это нормальное явление, потому что перепад температур в это время являются наибольшими.

"К этому привело то, что у нас сейчас абсолютно другие метеорологические условия, именно в атмосферной циркуляции, она поменялась, стала другой. И это является фундаментом для того, чтобы возникали эти смерчеопасные ситуации во весь период теплого полугодия", – сказала метеоролог.

Мартазинова также сказала, в каких регионах наиболее распространены смерчи.

"Южные и степные зоны (сюда входят Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская области, южные части Одесской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областей, а также северная равнинная территория Крыма - Ред.)", – сообщила она.

Вместе с тем, по прогнозам метеоролога, Украине не стоит ожидать новых экстремальных погодных условий.

"Все экстремальные синоптические ситуации известны, новых нет. Но все, которые известны, они территорию Украины сейчас посещают", – отметила Мартазинова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца лета погода не будет экстремально жаркой, только в отдельные дни температура воздуха будет достигать около 30 градусов, а в среднем – 25-28 тепла.