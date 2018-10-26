''Опасные газы и химикаты'': крымчан предупредили о серьезных проблемах со здоровьем

Из-за увеличения свалок в оккупированном Крыму, есть угроза выбросов в атмосферу опасных веществ, которые негативно влияют как на окружающую среду, так и на здоровье человека.

"Увеличение количества свалок, конечно, негативно повлияет. Первое - это засорение, второе - это выброс в атмосферу метана, который является основной составляющей биогаза, это и сопутствующие выбросы оксида серы и оксида азота", - об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила эколог организации "Экология. право. Человек" Алла Войцеховская.

Эти вещества губительно действуют на организм человека обостряют или вызывают заболевания, преимущественно сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей и аллергического характера.

В частности, продукты гниения мусора на свалках вымываются сточными водами и попадают в водоносные горизонты, загрязняя почвы и воду, объясняет Войцеховская.

Насколько опасной может быть эта ситуация, эколог не берется прогнозировать, ведь это зависит от многих факторов, которые невозможно мониторить в оккупированном Крыму.

"В данном случае все зависит от того, какую площадь занимает свалка, которые туда отходы попадают. В стране отсутствует раздельный и отдельный сбор опасных отходов, которые есть в составе бытовых отходов. Это и люминесцентные лампы, батарейки, медицинские отходы, тара от бытовой химии , красок, лаков и т.д., все это попадает в свалки. Кроме тех продуктов распада, различные химические вещества, тяжелые металлы и другое могут попадать в почву. Это все негативно влияет на окружающую среду и людей", - сказала Войцеховская.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму химический завод украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан" не возобновил свою работу. При этом в сети начали бить тревогу - Армянск накрыла новая волна выбросов .