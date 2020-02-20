"Опаснее войны и обстрелов"? Психолог объяснила истерику украинцев из-за коронавируса

Истерическая реакция украинцев и протесты в поселке Новые Санжары на Полтавщине из-за приезда эвакуированных людей из китайского Уханя свидетельствует о недоверии к власти и ее компетентности.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написала украинский психолог Лариса Волошина. По ее словам, политики должны были запустить информационную кампанию и успокоить общество, а вместо дать понять, что вирус опаснее войны и обстрелов.

"Обстрелам в Золотом президент посвятил всего две минуты, а остальное время говорил о коронавирусе. Обвинял оппонентов, мол, они организуют протесты, хотя их еще не было. Угрожал, что отвезет к ним эвакуированных из Уханя. То есть политик, у которого наибольший рейтинг доверия в стране, дал понять, что болезнь опаснее войны, обстрелов и гибели под бомбами. У людей началась истерия, они перестали доверять власти", – заверила Волошина.

Протесты на Полтавщине

По ее словам, общество так и не поняло, какие меры были осуществлены, почему людей не будут содержать на карантине, а вывозят в какие-то санатории.

"И главное – почему их не вывозили так долго? Американцы эвакуировали своих еще несколько недель назад! Люди поняли, что вся ответственность падает на них, испугались и восстали. Теперь власть должна отчитаться о мерах безопасности, о карантине и главное, найти тех, кто затянул возвращения украинцев из Китая и не организовал их размещение уже здесь. Единственный способ успокоить общество – продемонстрировать компетентность, а не искать виновных", – подчеркнула психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет, на борту которого находятся эвакуированные из охваченного коронавируса китайского города Ухань, – уже в воздушном пространстве нашей страны. Однако время прилета постоянно переносится, поскольку из-за тумана он сделал 49 кругов над Харьковом.

Ранее СМИ сообщали, что борт прибудет в аэропорт "Борисполь", но данные на портале flightradar24.com, который в реальном времени отслеживает Аэрорух на всей планете, показывали, что судно, скорее всего, приземлится в Харькове. Позже стало известно, что причина в погодных условиях.

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