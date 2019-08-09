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Скандал вокруг "сокрытия" обстрелов по ВСУ: в ООС ответили

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Штаб Операции Объединенных сил не скрывает никаких данных об обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщили в пресс-центре ООС, отметив, что информация в штабе всегда подается корректно и оперативно.

"Точно могу сказать, что с 8 августа обстрелов из тяжелого вооружения со стороны неподконтрольных нам территорий не было", – сообщили в ООС.

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Спикер пресс-центра отметил, что до этой даты данные надо уточнять, но "ни в коем случае пресс-центр и командование ОС не будет замалчивать ситуацию".

Обстрелы

Обстрелы

В то же время, спикер штаба просит предоставить конкретные даты, когда были замолчаны обстрелы, и факты, что такие происходили в тот день: "Просто мне кажется, что здесь кто-то хочет на чем-то сыграть".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский волонтер Тим Златкин обвинил штаб ООС в сокрытии оперативной информации.

Ранее в штабе операции Объединенных сил на Донбассе опровергли свою причастность к обстрелу временно оккупированной Горловки.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
да откуда эти вояки знают есть обстрелы или нет? если диванные эксперты говорят есть обстрелы, значит они есть. они то лучше знают с высоты своего дивана))
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