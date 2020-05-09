Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что украинцам нужно "проще" относиться к эпидемии коронавируса.

Как передает PavlovskyNews, 9 мая в комментарии журналистам Онуфрий сказал, что люди всегда болеют и некоторые из них умирают, поэтому это нужно воспринимать нормально.

"Кто может пересчитать больных? Мы все больные! Каждый имеет свою болячку", – ответил митрополит на вопрос о вспышке COVID-19 в Киево-Печерской лавре.

По его словам, "люди болеют, потому что сезон и не нужно сразу думать, что это COVID-19".

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киево-Печерской лавре зарегистрировали новую вспышку коронавируса COVID-19.

СМИ также писали о том, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий тоже заболел коронавирусом, но эту информацию официально опровергли.