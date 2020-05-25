Онлайн-шопинг на карантине: OBOZREVATEL предлагает список актуальных скидок

Глеб Иванов Общество 11:53, 25.05.2020

Историю возникновения распродаж приписывают экономным американцам. Согласно легенде, младший помощник продавца не любил общаться с посетителями, в то время в его основные обязанности входило не просто развлечь клиента разговором, но и выяснить платежеспособность гостя.

Для того, чтобы ограничить себя лишний раз от общения с клиентами, юноша пошел на отчаянный шаг, который изменил не только порядки в этом магазине, но и сам подход к торговле. Он впервые выложил на прилавок товар по заниженной цене, своего рода, устроил привычный нам сэйл.

С тех пор, распродажи пользуются огромной популярностью по всему миру, в том числе и в Украине. Для того, чтобы быть в курсе самых интересных акций, заходите на наш раздел Промокоды. Также спешим поделиться с вами еженедельной подборкой самых актуальных скидок:

Шопинг во время карантина
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