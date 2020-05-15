Онлайн-панель "Экономика карантина": как украинцы возвращаются к обычной жизни во время ослабления карантина

Первым днем эпидемии в каждой стране считается день, когда суммарное количество выявленных инфицированных превысило 100 случаев выявленных заболеваний в стране. Для Украины этой датой стало 25 марта. Учитывая, что с 12 марта введен на всей территории Украины карантин, это дало возможность уже с 11 мая смягчить карантинные мероприятия.

Оценку выхода украинцев из режима самоизоляции сегодня представлено командой проекта "Рейтинг" на онлайн-панели "Экономика карантина" в показателях мобильности населения. Показатель мобильности показывает процент населения, который ограничил свое передвижение в период самоизоляции. Такая аналитика построена на алгоритмах Big Data благодаря совместному сотрудничеству над проектом с мобильным оператором "Киевстар".

"Не секрет, что мобильные операторы помогают своим государствам материально-техническими ресурсами в условиях пандемии. Мы не исключение в Украине и рады помочь информационным инструментом Big Data. Мобильность абонентов – важный аналитический показатель и стал еще более важным в связи с карантином. В Украине персональные данные защищены законом, поэтому мы обрабатываем только неперсонифицированную и обезличенную информацию, которая позволяет получить наглядную корреляцию между мобильностью абонентов и вспышками заболевания в определенных населенных пунктах", – отметил президент "Киевстар" Александр Комаров.

В общем показатели на онлайн-панели демонстрируют повышение социальной активности населения с конца апреля и в дальнейшем дадут возможность наблюдать за повышением контактности населения на следующих этапах выхода из карантина и влияния этого фактора на общую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немичинов отметил, что это является хорошим примером социальной инициативы граждан и бизнеса.

"Такие дашборды – хороший пример социальной инициативы наших граждан и бизнеса, которую, беспрекословно, поддерживают государственные учреждения. Искренне верю, что этот проект будет полезен не только нашим гражданам, но и иностранным экспертам и инвесторам", – сказал он.

Напомним, что "Экономику карантина" создали как инструмент мониторинга по социально-экономическим показателям на период действия карантина и в течение времени, необходимого для восстановления работы экономики. Каждый показатель сгруппирован по следующим направлениям: вирус, занятость, демография, финансы, бизнес, торговля, бюджет и налоги. Показатели обновляются ежедневно / еженедельно / подекадно / ежемесячно и имеют историю с 1 октября 2019 года.

Основными источниками данных для наполнения дашборда является Министерство здравоохранения Украины, Центр общественного здоровья Минздрава Украины, Государственная пограничная служба Украины, Министерство юстиции Украины, Государственная налоговая служба Украины, Государственная таможенная служба Украины, Государственная казначейская служба Украины, Пенсионный фонд Украины Государственный центр занятости и Национальный банк Украины.

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