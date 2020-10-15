Онлайн-обучение на Николаевщине может быть сорвано из-за отсутствия интернета

С возобновлением онлайн-обучения, которое рекомендует Кабмин из-за роста заболеваемости коронавируса, школьники районных центров Николаевщины могут остаться вообще без уроков.

Среди ключевых причин – отсутствие технического обеспечения школ и учеников компьютерами, соответствующими гаджетами и отсутствие стабильного интернета в сельской местности.

Неотремонтированные туалеты, подоконники в классах, где зимой просто лежит снег, – в таких условиях вынуждены учиться тысячи детей на Николаевщине, рассказала начальник отдела образования, культуры, молодежи, спорта и туризма Радсадовского ОТГ Наталья Мокрицкая.

Так, в новобогдановских заведениях общего среднего образования I-III ступеней Радсадовского сельского совета не было капитального ремонта за весь период существования школы – 42 года. Весь мелкий ремонт лег на плечи родителей, за счет которых ремонтируются классы, туалеты, устанавливаются окна.

Такая же ситуация и в других школах. Через дополнительные каникулы, которые правительство объявило в связи с эпидемией, образовательная отрасль осталась без бюджетных ресурсов.

Но главная проблема – отсутствие какой-либо возможности проводить онлайн-обучения. Ведь в районах нет возможности наладить стабильный интернет – его только недавно начали проводить.

Во время прошлого периода онлайн-обучения учителя вынуждены были объезжать дома с детьми, давать им задания, а затем забирать тетради.

В большинстве школ домашние задания учителя дают телефону.

Следовательно, на заседании педагогического совета вынесли вердикт: школы не подготовлены к тому, чтобы давать онлайн-уроки. Остается показывать платформы, где уже записаны какие-то материалы и обучать детей с гаджетов. Это большая нагрузка и для родителей – приходится уделять очень много времени самообразованию.

"Министерство образования только разработало соответствующие постановления, но для того, чтобы они были реализованы, не сделано ничего. Министерство экономики тоже не приобщается – средств для педагогов на эти проблемы не выделено, – констатировала лидер Женского движения политической партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Ирина Суслова во время посещения школ Николаевщины. – Сегодня реальная проблема – угроза срыва обучения в формате онлайн, отсутствие компьютеров, интернета, гаджетов для обучения и коммуникации с учителями. В селе говорят: директор и учителя должны нести добро и знания, а государство поставило в условия, когда директор проситель: дайте, пожалуйста, копеечку на то и на другое. Мы готовы защищать каждого директора, которого будут привлекать к ответственности за срыв образовательного процесса, при условии, что средства для этого не выделены. Государство должно изменить свое отношение к педагогам!".

Николаевские педагоги говорят: до появления ОТГ – два года назад – на образование местным бюджетам не выделялось никаких средств вообще. Потом стало легче, но тех средств, которые выделяются, катастрофически не хватает. Сейчас община ждет выборов, чтобы решить вопрос финансирования с участием новых политических сил и новых представителей местных властей.