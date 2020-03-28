Онкодиспансер в Виннице окружила полиция из-за коронавируса

Онкодиспансер в Виннице окружила полиция из-за инфицирования врачей коронавирусом. Его и роддом закрыли на карантин.

Как сообщает ТСН, правоохранители следят, чтобы потенциально инфицированные лица не покинули территорию диспансера, поскольку у врача-уролога подольского центра онкологии накануне подтвердили коронавирус.

Отмечается, что в настоящее время на территории ввели жесткий карантин. Висят таблички о полном запрете посещения, а на территории действительно не видно людей.

Онкодиспансер в Виннице окружила полиция ТСН

Сообщается также, что о диагнозе врача стало известно вечером в пятницу, 27 марта. Сразу приехали инфекционисты для забора анализов и проверки контактных лиц. По словам главного врача Подольского регионального центра онкологии Владимира Шамрая, действовали согласно предписаниям. Правда, сколько людей могли контактировать с больным, пока неизвестно.

"Вы же понимаете, что надо проверять всех пациентов, которые сейчас находятся в урологическом отделении. И весь коллектив урологического отделения", – заявил Шамрай.

Отмечается, что в Виннице это уже второе медучреждение, где есть медики с инфицированием коронавирусом. Так, 26 марта диагноз подтвердили у 42-летней медсестры роддома №2. Она контактировала со знакомыми, которые прибыли из Польши. Сейчас она находится в инфекционном отделении, состояние стабильное, но лихорадка есть. Тест подтвердил наличие коронавируса у ее пятилетнего племянника и его тоже госпитализировали. Впоследствии стало известно, что инфицированы еще четыре коллеги медсестры – акушерки родильного, которым от 30 до 60 лет. Другой персонал сейчас проверяют.

По последним данным Минздрава, в Украине пока зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В Винницкой области 17 подтвержденных случаев. Среди них двое детей. Больше всего больных в областном центре – 13. На исследовании 66 образцов анализов.

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