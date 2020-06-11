Люди, очень нужно оплатить онкобольному воину дорогостоящие лекарства, оплатить расходники и медпрепараты, закупить Дексалгин в ампулах, осталось всего несколько пачек.

Война, к сожалению не заканчивается, новости с фронта весьма тревожные. Каждый день обстрелы наших позиций. За последние пять суток 14 раненых и контуженных. Мы продолжаем помогать раненым в госпиталях. Покупаем необходимое в холодильники, одежду и все что нужно. Сегодня я оплатила воину мед процедуру в клинике( 9 тыс), до этого на передовую ещё 10 тыс, мед аппарат + баллоны 52 тыс грн, лекарство 9300+ 2 раза в неделю продукты. Чеки публикую. Помогаем кто чем может.

С Приват банка и других банков можно легко перевести на Монобанк.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464, Монобанк, Юсупова Наталья.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!