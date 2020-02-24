Онкобольная Мазур поразила сеть жизнерадостным фото

Онкобольная ведущая новостей на телеканале "1+1" Алла Мазур вызвала восторг в сети очередной историей о том, как ее поддерживают коллегии, не давая опускать руки из-за состояния здоровья.

Об этом она рассказала в своем Instagram, поделившись снимком, который пользователи сразу назвали душевным, милым и таким, что передает добро (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Пока наш волшебник и по совместительству любимый фотограф ведущих ТСН – Ростик Рипка готовит свой особый и таинственный проект Harcourt-inspiration, покажу вам немного секретики. Это – только капля настроения, которую поймала мой любимый и такой же непревзойденный гример Юля Волынская", – описала свою фотографию телеведущая.

Алла Мазур 1plus1.ua

При этом она подчеркнула, что в результате ее образ должен выйти вообще уникальным. По словам Мазур, на 15-м году своей карьеры фотограф Ростик не только собрал своих звездных моделей, но и увидел их в легендарном черно-белом стиле Harcourt (Аркур).

"Придумали его в Париже еще в 30-х. Но теперь, благодаря Ростик и его экспериментам в этом аристократическом фотостиле, каждая из нас могла почувствовать себя хоть Марлен Дитрих, хоть Бриджит Бардо – они любили эту игру света и тени", – добавила телеведущая.

Алла Мазур instagram.com/allamazurofficial

Она поблагодарила коллегу не только за такое перевоплощение и еще одно хорошее фото в коллекции, но и за что-то личное.

"Что он там наколдовал в финале – Ростик держит в секрете. Но за одну вещь я ему уже благодарна: он первый, кто подружил меня с красной помадой", – подытожила Мазур.

Подписчики положительно отреагировали на такие трогательные фотографию и пост, а также выразили телеведущей слова восхищения, поддержки и вообще много комплиментов.

"Душевное и милое фото, которое передает добро. Удачи и всего наилучшего!", "Вы волшебная!", "Очень красивая! Увлекаюсь вашей выдержкой. По себе знаю, как нелегко, когда лечишься от этой болезни. Вы – молодец! Только так и надо, сиять, жить, заниматься любимым делом. Еженедельно жду ваши эфиры, радуюсь, когда вижу вас", "Вы идеальная, настоящий клад", "Вам к лицу! Вид имеете непревзойденный! Здоровья крепкого и пусть все невзгоды обходят стороной!" – комментируют украинцы.

Комментарии украинцев instagram.com/allamazurofficial

Комментарии украинцев instagram.com/allamazurofficial

Комментарии украинцев instagram.com/allamazurofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Мазур тронула сеть рассказом о подарке от коллеги – приятельница представила ей очень позитивную картину.

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