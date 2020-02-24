Онкобольная Мазур поразила сеть жизнерадостным фото

Онкобольная ведущая новостей на телеканале "1+1" Алла Мазур вызвала восторг в сети очередной историей о том, как ее поддерживают коллегии, не давая опускать руки из-за состояния здоровья.
Об этом она рассказала в своем Instagram, поделившись снимком, который пользователи сразу назвали душевным, милым и таким, что передает добро (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Пока наш волшебник и по совместительству любимый фотограф ведущих ТСН – Ростик Рипка готовит свой особый и таинственный проект Harcourt-inspiration, покажу вам немного секретики. Это – только капля настроения, которую поймала мой любимый и такой же непревзойденный гример Юля Волынская", – описала свою фотографию телеведущая.
Алла Мазур
1plus1.ua
При этом она подчеркнула, что в результате ее образ должен выйти вообще уникальным. По словам Мазур, на 15-м году своей карьеры фотограф Ростик не только собрал своих звездных моделей, но и увидел их в легендарном черно-белом стиле Harcourt (Аркур).
"Придумали его в Париже еще в 30-х. Но теперь, благодаря Ростик и его экспериментам в этом аристократическом фотостиле, каждая из нас могла почувствовать себя хоть Марлен Дитрих, хоть Бриджит Бардо – они любили эту игру света и тени", – добавила телеведущая.
Алла Мазур
instagram.com/allamazurofficial
Она поблагодарила коллегу не только за такое перевоплощение и еще одно хорошее фото в коллекции, но и за что-то личное.
"Что он там наколдовал в финале – Ростик держит в секрете. Но за одну вещь я ему уже благодарна: он первый, кто подружил меня с красной помадой", – подытожила Мазур.
Подписчики положительно отреагировали на такие трогательные фотографию и пост, а также выразили телеведущей слова восхищения, поддержки и вообще много комплиментов.
"Душевное и милое фото, которое передает добро. Удачи и всего наилучшего!", "Вы волшебная!", "Очень красивая! Увлекаюсь вашей выдержкой. По себе знаю, как нелегко, когда лечишься от этой болезни. Вы – молодец! Только так и надо, сиять, жить, заниматься любимым делом. Еженедельно жду ваши эфиры, радуюсь, когда вижу вас", "Вы идеальная, настоящий клад", "Вам к лицу! Вид имеете непревзойденный! Здоровья крепкого и пусть все невзгоды обходят стороной!" – комментируют украинцы.
Комментарии украинцев
instagram.com/allamazurofficial
Комментарии украинцев
instagram.com/allamazurofficial
Комментарии украинцев
instagram.com/allamazurofficial
📸 Пока наш волшебник - и по совместительству любимый фотограф ведущих ТСН - Ростик Репка готовит свой особый и таинственный проект Harcourt-inspiration, покажу вам немного секретики))) Это - лишь капля настроения, которую поймала мой любимый и такой же непревзойденный гример Юля Волынская @ volynskya ну скажите, - тоже мастер кадра, правда?)) 📸 Но в результате должно быть вообще-то уникальное. Потому на 15-м году своей фотокарьеры Ростик не просто собрал своих звездных моделей, а увидел нас - в легендарном черно-белом стиле Harcourt (Аркур). Придумали его в Париже еще в 30-х. И теперь, благодаря Ростик и его экспериментам в этом аристократическом фотостиля, каждая из нас могла почувствовать себя хоть Марлен Дитрих, хотя Бриджит Бардо 🧚♀️🧚♀️🧚♀️ - они любили эту игру света и тени. 📸 Что он там наколдовал в финале - Ростик держит в секрете. Но за одну вещь я ему уже благодарна: он первый, кто подружился меня с красной помадою😊💄❤ #harcourtinspiration @ rostickdesign # frenchmood
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Мазур тронула сеть рассказом о подарке от коллеги – приятельница представила ей очень позитивную картину.
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