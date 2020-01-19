Онкобольная Алла Мазур впервые после "химии" появилась на ТВ: фото и видео

Онкобольная ведущая новостей на канале "1+1" Алла Мазур, которая на днях перенесла очередную химиотерапию, впервые после процедуры появилась на ТВ.

Она провела эфир ТСН, в котором появилась, судя по всему, в парике. Выглядела телеведущая достаточно бодро (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

На Мазур был стильный синий жакет в крупную клетку.

Алла Мазур впервые после "химии" появилась на ТВ Кадр из видео

Она рассказала о сюжете, посвященном авиакатастрофе с самолетом МАУ в Иране.

Алла Мазур Кадр из видео

Алла Мазур Кадр из видео

Алла Мазур Кадр из видео

Алла Мазур Кадр из видео

Алла Мазур Кадр из видео

Как известно, Алла Мазур является ведущей первого эфира ТСН на телеканале "1+1". Она также владелица рекордных шести профессиональных наград "Телетриумф". По рейтингу журнала "Фокус" является одной из самых успешных женщин Украины и влиятельной женщиной-телеведущей. Алла Мазур воспитывает сына Артема.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Мазур уже перенесла четыре курса химиотерапии, впереди – еще несколько и затем операция. О том, как Мазур изменилась за это время, фото до и после начала болезни читайте у нас на сайте.

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