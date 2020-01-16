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16 января • обновлено в 11:35
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"Они выстояли, не выстоял бетон": Порошенко напомнил о подвиге киборгов

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Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко ко Дню памяти киборгов напомнил украинцам о славном подвиге украинский военных, защищавших донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

На своей странице в Facebook он напомнил, что на днях 5 лет назад продолжалось ожесточенное противостояние украинских воинов с российским агрессором в донецком аэропорту. Он отметил. что "киборги" выстояли, не выстоял бетон".

"Нам выпала честь жить в одно время с настоящими Героями. История киборгов – история мужества, несокрушимости и борьбы. 242 дни героической обороны ... Для всех украинцев они стали символом Украины, которую невозможно победить", – написал нардеп.

Порошенко напомнил о подвиге киборгов

Порошенко напомнил о подвиге киборгов

"Верю, мы вернем Донецк. На восстановленной диспетчерской вышке аэропорта всегда будет развеваться украинский флаг.

Помним наших Героев. Вовек не забудем врагам и не простим никогда! Героям слава!", – отметил Порошенко.

Отметим, что 16 января в Украине отмечают День памяти киборгов, которые защищали донецкий аэропорт в 2014-2015 годах. Противостояние с российскими оккупантами продолжалось с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года – 242 дня. В результате обстрела террористов там погибли около 200 украинских военных, еще полтысячи получили ранения.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились уникальные кадры боев за Донецкий аэропорт, которые проходили зимой 2014-2015 годов. Их автором является погибший "киборг" Алексей Болдырев.

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Читайте все новости по теме "Бои за Донецкий аэропорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Бои за Донецкий аэропорт Война на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Куни Чан
Куни Чан
Помнится им даже ротацию позволяли проводить, настолько жалко было несчастных которым приходилось исполнять бессмысленный приказ.
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1
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Федоров Федор
Федоров Федор
Киборги, аватары...Хлы, вы в какой фантастической вселенной обитаете?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Там расейские войска и соснули тунца, взяв на клык! Слава Героям!!!
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