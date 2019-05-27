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"Они все украинцы, х*хлы!" Фанат "ДНР" Прилепин пожаловался на жителей Донбасса

7.1тЧитать материал на украинском

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", признал, что все жители Донбасса являются украинцами и сильно отличаются от россиян.

Об этом сообщил блогер "КРЫМский бандеровец" в Twitter, отметив, что Прилепин назвал жителей Донбасса сначала "украинцами", потом "хохлами".

"Да все они украинцы. Есть, конечно, реально, малороссийский характер... Мы русские, понаехали туда из России. Конечно, они сильно отличаются от нас, честно говоря. Они, конечно, хохлы, даже донецкие", - заявил фанат "русского мира".

"Они все украинцы, х*хлы!" Фанат "ДНР" Прилепин пожаловался на жителей Донбасса

Захар Прилепин

Захар Прилепин

Комсомольская правда

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За пост в соцсети: писатель-террорист Прилепин жестоко избил российского поэта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что в будущем Россия якобы полностью поглотит временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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an and
an and
А вывод: несчастные жители Донбасса должны понять, что Россия их использовала, уничтожила всё, что у них было, их благополучие и будущее...а теперь их даже в России называют теми же "хохлами", что и тех украинцев, которые не подчинились России и строят свою страну независимой! А потому, дорогие жители Донбасса, Родина у вас только одна - в Украине! Что вообщем и официальный Кремль говорит..
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Естественно. Там все украинцы. Просто, восточные украинцы сильно отличаются от западных украинцев. И когда рагули начали навязывать русскоязычным украинцам Донбасса свою галичанскую мову и бандеровскую идеологию, восточные украинцы восстали и на Украине началась гражданская война.
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an and
an and
Клим Чугункин, да эту ерунду вы все время пишите..только никто там не восставал и никогда, ни при приходе Ющенко и вообще никогда, а пришел Гиркин со спецназом и организовал всё за деньги Кремля! И с языком не то что в Донецке, а и в Киеве никогда проблем не было и нет, но вы там, в российской глубинке, конечно лучше знаете как у нас, в Украине, обстоят дела и с языком, и с экономикой и в политике, и во всем!
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Скоты ха.хляцкие
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