"Они все украинцы, х*хлы!" Фанат "ДНР" Прилепин пожаловался на жителей Донбасса

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", признал, что все жители Донбасса являются украинцами и сильно отличаются от россиян.

Об этом сообщил блогер "КРЫМский бандеровец" в Twitter, отметив, что Прилепин назвал жителей Донбасса сначала "украинцами", потом "хохлами".

"Да все они украинцы. Есть, конечно, реально, малороссийский характер... Мы русские, понаехали туда из России. Конечно, они сильно отличаются от нас, честно говоря. Они, конечно, хохлы, даже донецкие", - заявил фанат "русского мира".

Захар Прилепин Комсомольская правда

Российский боевик Захар Прилепин назвал жителей Донбасса сначала "украинцами", потом "хохлами", а само интервью, которое опубликовал на своем канале, назвал "Украинцы - Недолюди". Там видео на 35 минут, даже слушать не буду, что оно там еще наговорило > https://t.co/0N5qprA7gD pic.twitter.com/fkgCjSBbjk — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 27 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что в будущем Россия якобы полностью поглотит временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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