"Они сексом занимаются?" Майкл Щур ярко высмеял скандал с голыми студентками Киева

Комедийный украинский ведущий и журналист Майкл Щур (Роман Винтонив) высмеял скандал вокруг нашумевшего конкурса красоты в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского.

Сюжет об эротической фотосессии вышел в программе #@)₴?$0. Как отметил ведущий, после публикации материалов в сети на девушек обрушился шквал критики общественности.

"Оказалось, что у студенток есть собственные тела, с которыми они могут делать все, что им заблагорассудится", – сказал журналист.

Скрин видео

Он подчеркнул, что любые конкурсы красоты обычно являются отражением сексизма, однако этот конкурс студентки организовали сами для себя, он не проводился в стенах университета, а прошел в ночном клубе как частная вечеринка. Кроме того, участницы сознательно дали согласие на фотосессию.

Майкл Щур также обратил внимание на то, что нардеп Ирина Суслова гневно отреагировала на проведение конкурса, написав об этом в соцсети.

"Почему так нагло нарушена субординация?! Как могло случиться, что девушки перед тем, как организовать конкурс, не спросили разрешения у депутатки Сусловой? А может они еще и сексом без ее разрешения занимаются?" – с сарказмом спросила соведущая и корреспондентка программы Ярослава Кравченко.

Как писал OBOZREVATEL, участница скандального конкурса красоты рассказала, что его целью было показать, что красивые девушки не обязательно должны быть глупыми.

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