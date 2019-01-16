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''Они не видят Христа!'' РПЦ в Украине огрызнулась из-за ликвидации МП

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Законопроекты о порядке изменения конфессиональной принадлежности религиозной общины направлены на ликвидацию Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом заявил глава юридического отдела РПЦ в Украине протоиерей Александр Бахов, отметив, что эти законодательные инициативы сделают законными переходы церковных общин, и государство сможет манипулировать и "указывать религиозной общине, кто является ее членом".

"Законопроекты №5309 (уже вступил в действие), №4128 и №4511 – взаимосвязаны, идут, скажем так, "одним пакетом" и направлены на ликвидацию деятельности УПЦ путем рейдерского захвата через ее переименование (№5309), захват ее имущества (№4128) и вмешательства в органы управления (№4511)", – сказал он.

По убеждению Бахова, незаконность таких переходов в Православную церковь Украины заключается в том, что лица, которые не относятся к религиозной общине (протестанты, свидетели Иеговы, католики, те, кто не ходил в церковь), принимают решение об изменении ее подчиненности вместо самой религиозной общины.

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По его мнению, "люди под влиянием информационной пропаганды приходят в церковь и требуют от настоятеля изменить подчинение". "Они не видят Христа, не участвуют в диалоге", – подчеркнул Бахов.

Протоиерей Александр Бахов

Протоиерей Александр Бахов

church.ua

"Фактически происходит рейдерский захват религиозных общин, который и пытается узаконить власть, приняв законопроект №4128", – считает протоиерей.

Он подчеркнул, что в случае противоправных действий, если придется отстаивать право на храм, следует срочно воспользоваться всеми законными способами.

"Нужно вызвать полицию, сообщить о том, что совершается преступление, подать заявление в правоохранительные органы в рамках ст. 214 Уголовного кодекса, также сообщить управляющего епископа и юридический отдел УПЦ. И тогда, в дальнейшем, можно будет корректировать юридический способ защиты в зависимости от сложившейся ситуации", – добавил Бахов.

Напомним: как заявил экзарх Вселенского Патриархата Даниил, после предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины УПЦ Московского патриархата вместе с приходами и иерархами нужно называть РПЦ в Украине, а митрополита Онуфрия – иерархом РПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Больше всего ненавидят Христа именно в МП и РПЦ ФСБ. Наставник КП-лавры Павел признался, как он раздавал проклятия - это что, любовь к Христу такая, когда он фактически причастен к смертям, как минимум, 4 человек и без использования спецсредств ФСБ в этих случаях не обошлось. А МП заигрался в рашистскую конспирологию, в своей ненависти к украинцам достиг апогея именно после оккупации Педерашкой Крыма и развязывания войны на Даунбассе, поэтому украинцы все делают правильно, они наводят порядок в своей стране, в том числе и в церковной жизни, предотвращают действие рашистско-террористических ячеек, созданных МП и РПЦ на базе украинских храмов, церквей и лавр.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Зато они видят Христа! Как же! По их мнению он грузин и курит трубку.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Фактически свинорусов выгоняют с Украины! Пиздуйте к кирюхе с хуйлом там права и качайте. Совсем ахуели убивают украинцев, шо не поп до гэбист, в церквях склады с оружием устраивали,молятся за войско окуранта...а теперь с выРажением дауна..ДА КАК ТАК ТО!НАС ТО ЗА ЧТО🤣
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