- Ты где там бежишь? - спрашивает мама по телефону.

- На акцию в защиту Сенцова, мам. Там наши собирают сегодня у Дюка митинг.

- Дай Бог, чтобы ему это помогло, - вздыхает моя мама. И дальше идет эмоциональный шквал воспоминаний:

- Сахаров тоже очень долго голодал, и они его пробовали кормить. Насильно. Как это страшно - все эти трубки, эти пытки. Он же сопротивлялся. А потом Горбачев его выпустил. И он даже стал депутатом, но как можно быть в системе - если ты не ее часть? Вот они его и сожрали. Я помню этот съезд, где он выступал, а они его закрикивали. Вскакивали. пытались заткнуть ему рот. Это они - быдло. Настоящие орки. Он же потом умер после съезда. В итоге, эта система его и убила - на свободе он пробыл совсем недолго.

Пришла и перечитала всю эту историю. Она же ничему нас всех не научила. Ни-че-му.

Мы, конечно, еще много раз вот так выйдем и постоим за Олега. За Володю Балуха. За Кольченко и Клыха. За всех, кто сейчас там сидит. За родителей и детей тех, кто пропал без вести. За тех, кто погиб.

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Но пока в наших школах и вузах не будет обязательной дисциплины - неважно, как она будет называться: "история освободительного движения" или "история репрессий и борьбы за свободу", или "этика гуманизма" - я не знаю - как точно, мы снова будем наступать на те же грабли. Да, я думаю, что книга Олени Герасим'юк "Розстрільний календар" должна стать обязательной в каждом доме, в каждом школьном классе.

Пока мы все не поймем - как это не терять человеческое даже в самой сложной ситуации, как это - не изменять принципам, не торговать свободой и не размениваться на "футбольчик" и остальные плюшки, как это - отстаивать себя, свою свободу и свободу своих детей, я даже не представляю - сколько с нами всеми всего нехорошего еще будет. Я не шучу. Все наше спокойствие сейчас тут - очень зыбко. И Олег Сенцов, Владимир Балух - все, кто сейчас голодает там, за решеткой, - не за себя это делают. За всю Украину.

Именно они не позволяют нам вернуться к прежним граблям. Это - не просто акт неповиновения путину. Это - способ вырваться из имперской парадигмы. Всей Украиной. Показать и доказать, что мы - действительно другие, не такие, как они. Что мы способны менять действительность. Ломать эту имперскую жесткую номенклатурную систему. Ту, которую не доломал Андрей Сахаров. Потому что слишком громко его захлопывали. И она смогла не только возродиться, но окрепнуть и опять стать доминантой.

Если вы еще это не поняли или просто хотите отмахнуться.