"Они манипулируют": Кличко собирается подать в суд на телеканал "1+1"

Мэр Киева Виталий Кличко собирается подать в суд на телеканал "1+1" за последние новостные материалы о его работе.

По мнению мэра, они носят манипулятивный и неправдивый характер, передает Медианяня.

"В последнее время в передачах канала неожиданно поднялись неприятные манипуляции в отношении меня. Например, было озвучено, что при строительстве стеклянного моста украли деньги, что мост стоил столько-то денег, а стал вдвое дороже. Стоимость моста не выросла, а журналисты сманипулировали, посчитав все деньги, которые пошли на Владимирскую горку, на парк Крещатый и на укрепление стенок. Поэтому я буду подавать иск в суд о защите чести и достоинства", – заявил Виталий Кличко в комментарии "Радио НВ".

Виталий Кличко КиевВласть

Вскоре пресс-служба канала "1+1" обнародовала пресс-релиз, в котором уточнила, что не понимают, что именно в их новостных сюжетах возмутило столичного мера. Канал также заверил, что готов получить иск, но не уверен, что "господин Кличко действительно готов идти в суд, по крайней мере по собственной инициативе".

Как сообщалось раннее, гендиректор канала "1+1" Александр Ткаченко собирается в политику в составе партии "Слуга народа". Он намерен уделять много внимания столичным вопросам, но на должность мэра Киева, по его словам, не претендует.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко проверил ход реконструкции самого старого роддома Киева.

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