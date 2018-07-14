"Они лучше, чем мы все!" Легендарная Ада Роговцева рассказала о поездках на передовую

Герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева ездит к воинам на Донбасс "потому, что они зовут".

Об этом артистка рассказала на встрече с OBOZREVATEL, отметив, что украинские бойцы часто называют ее просто по имени.

"Они меня знают, и друг другу передают контакты. И не передают, что была артистка, а просто: "Была Ада", "Была Ада Николаевна", - с улыбкой поведала она.

"Так сложилось, возможно, благодаря интернету, я стала таким вот олицетворением женщины, которая приедет, которую можно обнять, и она скажет очень простые слова", - добавила актриса.

Роговцева также считает, что люди, которые защищают страну, отличаются от мирного населения потому, что "смотрели смерти в глаза".

Ада Роговцева

"А какие это слова? Говорю им: "Мальчики, родные, вы умнее, мудрее и лучше, чем мы все, ибо мы не знаем того, что знаете вы. Мы не собирали по кусочкам - руки, ноги, голова - своего товарища, мы не смотрели так смерти в глаза, один на один, когда решает секунда, жить тебе или нет..." Мы много чего не знаем, не знаем той несправедливости, когда не привезут поесть, и я им говорю: "Вот вы вернетесь к нам, которые не знают этого холода, голода, страха смерти, отчаяния, когда хоронишь близкого человека, и вам придется приспосабливаться. Так вот занимайте такую позицию, что не мы к вам, что мы обязаны делать, это наш долг, а будьте вы выше нас, умнее, понимайте тех, кто не понимает", - рассказала артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ада Роговцева резко высказалась о Путине и его приспешниках.