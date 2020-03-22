"Они кухарки! Нужны знания и воля!" Бродский жестко разгромил команду Зеленского

Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский жестко раскритиковал команду президента Владимира Зеленского за непрофессионализм и сравнил их с кухарками.

В своем Facebook Бродский отметил, что коронавирус и экономический кризис "все расставили по местам".

"Итак, 91-й год, мы получили независимость и 51 млн людей, много земли и уникальный шанс. Прошло 29 лет, правительство за правительством, многие обогатились и уже за границей, многие стали богачами, а людей стало меньше, да и земли тоже", - пишет глава редакционного совета OBOZREVATEL.

Михаил Бродский

"Наша карма идти по заколдованному кругу вызвала бурную реакцию народа и 73 процента сделали выбор в новое. Телевидение, шоу, молодость, клоуны... И никто не подумал, что они кухарки. Экономика и пандемия всё расставили по местам, увы", - отметил он.

Бродский напомнил слова экс-премьера Алексея Гончарука - "дайте нашему поколению шанс".

"С предыдущим правительством, которое оставило нас без масок, тестов и других средств борьбы с пандемией, нужно разобраться. Это даже не воровство, это почти убийство", - подчеркнул он.

"После победы над нашими сегодняшними проблемами, будем строить новую страну. Спасибо Богу за урок. Всем здоровья и выполняйте карантин", - добавил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Бродский заявил, что команда президента Владимира Зеленского может уничтожить работающий в Украине бизнес.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!