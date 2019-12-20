"Они думали, что я нежилец!" Ветеран войны в Донбассе рассказал о пытках террористов

В благотворительном фонде "Повернись живим" рассказали историю ветерана войны на Донбассе Василия Стуженка, которому удалось выжить во время боев за Илловайск.

Как рассказал сам Стуженко, террористы бросили его едва живого в подвал и забросали тряпками, сообщает фонд на своей странице в Facebook.

"Они думали, что я нежилец. Бросили меня в подвал и забросали грязными тряпками. Тогда больница была разделена пополам: в одной части оперировали наших бойцов, в другой – боевиков", – поделился военный.

Василий Стуженко "Повернись живим"

В боях за Илловайск он потерял руку и ногу.

"Когда, казалось, вот-вот истечет кровью в паре метров от российских военных, Стуженко увидел подсолнухи, полное голубизны небо и муравьев, которые ползали по земле." Тогда же, – говорит добровелец, – я по-настоящему почувствовал, как сильно хочу жить", – рассказали в фонде.

Уже после эвакуации, Стуженко, заброшенного в подвале тряпками, случайно нашли собратья: вынесли и под дулами автоматов заставили местных медиков взяться спасать его.

Стуженко выжил, и теперь он – один из 20 ветеранов и действующих военных, вошедших в сборную Украины Игр Непокоренных (Invictus Games).

"Один из тех, кем должна гордиться вся страна. Один из тех, кто сильнее обстоятельства и жизни", – написали в фонде.

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