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20 декабря • обновлено в 10:27
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"Они думали, что я нежилец!" Ветеран войны в Донбассе рассказал о пытках террористов

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В благотворительном фонде "Повернись живим" рассказали историю ветерана войны на Донбассе Василия Стуженка, которому удалось выжить во время боев за Илловайск.

Как рассказал сам Стуженко, террористы бросили его едва живого в подвал и забросали тряпками, сообщает фонд на своей странице в Facebook.

"Они думали, что я нежилец. Бросили меня в подвал и забросали грязными тряпками. Тогда больница была разделена пополам: в одной части оперировали наших бойцов, в другой – боевиков", – поделился военный.

Василий Стуженко

Василий Стуженко

"Повернись живим"

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В боях за Илловайск он потерял руку и ногу.

"Когда, казалось, вот-вот истечет кровью в паре метров от российских военных, Стуженко увидел подсолнухи, полное голубизны небо и муравьев, которые ползали по земле." Тогда же, – говорит добровелец, – я по-настоящему почувствовал, как сильно хочу жить", – рассказали в фонде.

Уже после эвакуации, Стуженко, заброшенного в подвале тряпками, случайно нашли собратья: вынесли и под дулами автоматов заставили местных медиков взяться спасать его.

Стуженко выжил, и теперь он – один из 20 ветеранов и действующих военных, вошедших в сборную Украины Игр Непокоренных (Invictus Games).

"Один из тех, кем должна гордиться вся страна. Один из тех, кто сильнее обстоятельства и жизни", – написали в фонде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о трагической гибели 79-летней жительницы поселка Опытное на Донбассе Марии Горпинич, ставшей легендой из-за своей патриотической позиции.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Ми гордимось такими Героями! Дай , Боже, їм здоров"я і наснаги!
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