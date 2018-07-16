Они до сих пор не знают, от чего сгорели наши дети - мать погибшей в лагере "Виктория" девочки

Ужасный пожар в лагере "Виктория" в Одессе в ночь с 15 на 16 сентября унес жизни трех девочек: Снежаны Арпентий, Софии Мазур и Насти Кулинич. Девочки жили в одной комнате на втором этаже деревянного корпуса. Именно под ней, в комнате, где проживала их художественный руководитель танцевального ансамбля "Адель", и начался пожар. Спасли всех, кроме троих.

Образцово-показательный лагерь "Виктория", который открывал лично мэр Одессы Геннадий Труханов, вспыхнул как спичка. От деревянного корпуса осталась только металлическая лестница. Он и сейчас стоит закрытым, как жуткое свидетельство халатности и равнодушия взрослых чиновников.

После пожара стало известно, что в корпусе детей било током, что постоянно срабатывала сигнализация, которую в конце-концов просто отключили. Что ответственность за пожарную безопасность возложили на новенькую вожатую Наталью Янчук, которая понятия не имела что делать в случае возгорания. Да и в трагическую ночь ее не было в лагере. А сам корпус был построен из дерева, которое не было обработано пожаростойкой смесью.

В сентябре исполнится год трагедии, суды длятся до сих пор. В СИЗО находится только директор лагеря Петрос Саркисян. OBOZREVATEL поговорил с мамой погибшей девочки Снежаны Арпентий, Светланой, о том, как продвигается дело.

Снежана Арпентий

- Светлана, скажите, все-таки установлена ли причина пожара в лагере "Виктория"?

- Нет, так и не установлена. А что они могут говорить, в Киеве делали экспертизу, а причину не установили, ничего не говорят. Они до сих пор не знают, от чего сгорели наши дети.

- А как вы считаете, какова причина пожара?

- Родители говорят, что возможно было замыкание. Работники лагеря утверждают, что художественный руководитель танцевального ансамбля Егорова забыла выключить кипятильник, когда все взрослые ушли на планерку в другой корпус. Версии есть, но утверждать я не могу, не знаю. Для себя я сделала вывод, что я отдала своего ребенка в лагерь именно с руководителем по танцам, и у нее в комнате случился пожар.

Настя Кулинич

- Вы пробовали с ней разговаривать, что она говорит?

- Она не была в комнате. Она утверждает, что кипятильник был холодный. Хотя другие работники говорят, что когда все бежали тушить пожар, то слышали, как она говорила, что забыла отключить кипятильник. Как именно было на самом деле - я не знаю.

- Должны были проводить эксгумацию тел девочек, родители опасались, что их могли перепутать. Каковы результаты?

- Да, эксгумацию проводили, а ДНК-экспертизу делали в Днепре. ДНК подтвердила, что тела не перепутаны. Потому что утверждать кто чей ребенок по тому, что осталось от наших детей, сложно. В нашем случае полагались только на ДНК. Толком тела нет: ни черепа не нашли, ни зубов, ни костей. Все девочки похоронены в Одессе.

София Мазур

- Дети жаловались на то, что в лагере кого-то током било в душе, были проблемы с сигнализацией?

- Моя дочь не жаловалась. Но другие дети жаловались воспитательнице и нашему руководителю Егоровой. Они предупредили электрика, он приходил, и сказал детям - одевайте резиновые тапочки и все будет в порядке. Но это же не ответ! Причину не устранили. Сигнализация систематически срабатывала. Был родительский день 10 сентября, мы как раз были там. В тот день сработала сигнализация и вожатая Алена Адамская ее отключила, и больше ее не включали. Это был последний день, когда работала сигнализация.

Всю следующую неделю и в ночь пожара она не работала. Мы-то родители, которые отпустили своих детей, не знали что там столько проблем. И что наши дети живут там без сигнализации и даже без присмотра взрослых ночью. Наша вожатая Анна Чернова проживала в другом корпусе, и дети даже не знали в каком номере. Ночью в корпусе была только Татьяна Егорова, руководитель танцев.

- Какова роль директора лагеря Саркисяна в этой трагедии?

- Он знал обо всех нарушениях и дал разрешение на поселение детей в эти деревянные домики. Он виновен. Он сейчас находится в СИЗО. Хотя адвокаты настаивали, чтобы Саркисяна отпустили под домашний арест. Его защитник сказал: "Наш подзащитный плохо себя чувствует. И то что погибли дети, не повод его держать в СИЗО. Представляете! Он потом подошел и извинился. Я ему сказала, что вы же адвокат, думайте, что вы говорите.

После пожара к лагерю долго несли цветы

- А к Янчик, девушке, которая отвечала за пожарную безопасность в лагере, у вас есть претензии?

- Мы и изначально претензий к ней не предъявляли. Девочка не была проинструктирована по технике безопасности сама. А ее утвердили на эту должность. Без опыта, без образования. Ей сказали что на неделю, а фактически она задержалась надолго. Подставили человека, молодая девочка, сказали, чтобы впредь думала, на что соглашаться.

- Что вы думаете о чиновниках Одесской мэрии, о мэре Труханове, его заме Цвиринько. Виноваты они в трагедии?

- Конечно, виноваты. Это же они строили это все. Но по делу проходит только заместитель Цвиринькою Она уже ознакомилась с материалами обвинения. И 31 июля будет первое заседание по Цвиринько. Почему-то разделил дела - Саркисян отдельно, Цвиринько отдельно. Это изматывает нас родителей.

- Как вы сейчас живете, можете работать?

- Нет, я сейчас не работаю, я хожу только по судебным заседаниям. В последнее время я не работала, а сейчас по состоянию здоровья не могу. У нас на неделе четыре заседания, когда работать? Муж пытается работать, а я нет. Кто-то же должен ходить на суды. Мне очень тяжело даются эти заседания, напьешься таблеток и идешь туда. Не все родители приходят. Мазуры иногда приходят, а Кулиничи в последнее время не ходят, устали наверное.

- Вы верите в то, что суд накажет виновных?

- Я очень на это надеюсь. А верить… Разве после того, что случилось с нашими детьми, разве можно во что-то верить? Если там были взрослые, пожарные не проверили, воспитатели не поняли, кого спасают. Разве можно во что-то верить, если так халатно относятся к жизни детей.

- Что сейчас с лагерем, он работает?

- Нет, он арестован. Хотя мэрия подавала заявление о снятии ареста, о мы родители и потерпевшие категорически против этого. Еще идут суды, как можно снять арест. Наш адвокат говорит, что суды будут длиться еще месяцев восемь. Потому что еще не допрошено большое количество потерпевших детей и их родителей. Там много надо исследовать.