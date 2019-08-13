"Дыра в душе": подробности страшной гибели известной балерины под Полтавой

В жутком ДТП в Полтавской области погибла известная харьковская артистка балета Светлана Исакова.

Ей был всего 31 год. Друзья девушки говорят, что она отличалась огромным трудолюбием и талантом. Светлана успела сыграть в спектаклях "Лебединое озеро", "Жизель", "Собор Парижской Богоматери", "Тысяча и одна ночь" … А мечтала о роли Джульетты. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Жуткая авария на трассе

В свое последнее путешествие по Италии Светлана Исакова отправилась вместе с супругом Владимиром. Они прекрасно проводили отпуск. Женщина публиковала на своей страничке в соцсети фото и видео: море, пляжи, улочки и площади Пиццо, церковь в пещере, знаменитое итальянское мороженое, музеи...

Света и Владимир путешествовали по Италии на поезде Facebook Светланы Исаковой

Светлане очень нравились улочки итальянских городов Facebook Светланы Исаковой

На одно из улиц Италии Facebook Светланы Исаковой

Возвращаясь домой, ночью 10 августа Светлана попала в жуткую аварию. Она ехала на маршрутке из аэропорта "Борисполь" в Киеве в родной Харьков. Под Полтавой микроавтобус лоб в лоб столкнулся с автобусом, который выехал на встречку. Удар был такой силы, что у маршрутки снесло крышу, она перевернулась. Светлана скончалась в больнице от полученных травм.

Ее супруг остался жив, он находится в больнице в Харькове, сейчас решается вопрос об операции. Еще один пассажир, 44-летний мужчина, погиб на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

На месте аварии Нацполиция

Все, что осталось от микроавтобуса, на котором ехала Светлана Нацполиция

"Она как ангелочек"

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета сейчас готовятся к прощанию со Светланой.

"Знаете, невыносимо верить в то, что Светочки уже нет. Когда таких людей забирают на небеса, возникает вопрос, почему именно в таких, как она, небеса нуждаются? Эта девочка достойна была жить здесь, среди нас, долго и красиво. Мне кажется, что ее имя отражало всю ее суть. Она светилась всегда: и в жизни, и на сцене. Она светилась духовно, чисто, искренне. Даже в своих огорчениях она была полна надежд, что это всего лишь мгновение. Света была очень трудолюбива. И она была награждена свыше тончайшей чувственностью, музыкальностью, артистичностью. Она как ангелочек", – рассказала OBOZREVATEL дирижер театра Виктория Рацюк.

Facebook Светланы Исаковой

Facebook Светланы Исаковой

Facebook Светланы Исаковой

Педагог и друг погибшей Инна Дорофева говорит, что впервые Светлану увидела в 2014 году.

"Я как раз переехала из Донецка, перевезла сюда детей, меня принял театр. И я увидела Свету на первой же репетиции, сразу поняла, что это профессиональный человек. У нее было сумасшедшее желание работать. За пять лет мы с ней и Алексеем Князьковым сделали большой репертуар, она играла партии в "Лебедином озере", "Щелкунчике". Мы с ней работали без выходных. В понедельник театр не работает, а мы приходили, репетировали, встречались по вечерам. Я все время думала о ней, даже в ту ночь, когда она погибла, я в интернете подбирала материал для нее. Она мне как дочь. Я даже не представляю, я приду в театр, а ее там нет, у меня просто дыра в душе", – с болью говорит Инна Дорофеева.

Светлана Исакова Facebook Светланы Исаковой

Светлана Исакова Facebook Светланы Исаковой

Со своим мужем Владимиром Светлана познакомилась несколько лет назад. По словам педагога, он долго за ней ухаживал, а года три назад они поженились. Детей у них еще не было.

"Я ей говорила, Света, пора рожать. А она отвечала, что пока вы тут, я еще поработаю. Отпуск в Италии она так ждала, последнее видео, где они на поезде едут и оба дурачатся. Потом сообщение, что прилетели. И тут такая трагедия", – отметила Инна Дорофеева.

Светлана с мужем Владимиром Facebook Светланы Исаковой

Не щадила себя на работе

"Я с ней познакомился в Америке, когда мы были в одной балетной труппе. Я впервые ее увидел за работой, она сидела на шпагате, была совершенно одна. Потом я видел это каждый день, и все время удивлялся ее трудолюбию. Кому-то могло быть плохо, кто-то не может прийти, а она всегда на классическом уроке, каждый день, что бы ни было. И не в простой балетной обуви, а всегда в пуантах. Помню у меня ничего не получалось, а она улыбнулась и поправила меня. И все", – рассказывает о ней друг, артист Виктор Мурадов.

Светлана не щадила себя на работе Instagram svetlana_isakova_ukr

В прошлом году после отпуска Instagram svetlana_isakova_ukr

Виктор уверяет, что Светлана в жизни никому не причинила зла: "Она из тех, кто не будет спорить, всегда идет на уступки. Это верный друг, с которым и в компании будет весело, и она всегда поддержит в трудную минуту. Я пообещал ей, что через пару лет мы станцуем вместе, но к сожалению, теперь уже этого не случится. И еще, Света умела "делать глазки" как у Шрека, это было очень мило".

Светлана с мужем Facebook Светланы Исаковой

Мечтала станцевать Джульетту

Многие поклонники пишут в соцсетях о Светлане, вспоминая ее как очень талантливую артистку.

"Светочку Исакову я знал менее года, и всегда восхищался ее талантом. Мне посчастливилось видеть ее на сцене в нескольких спектаклях, среди которых "Пер Гюнт", "Собор Парижской Богоматери", "Дон Кихот", "Золушка". Из мимолетных наших бесед я знаю, что она мечтала станцевать Джульетту, которую теперь станцует на небесах.. Мне бы хотелось, чтобы ее последняя мечта воплотилась на земле, и одно из представлений балета "Ромео и Джульетта" было посвящено памяти этой замечательной балерины", – написал ее поклонник Сергей Володарский.

Светлана действительно мечтала о партии Джульетты. Но в театре сыграть ее так и не сложилось.

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