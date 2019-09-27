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27 сентября • обновлено в 19:00
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/ Общество

Он залезет вам в голову: миру пообещали Сталина XXI века

5.7т Читать материал на украинском

Мир могут поглотить цифровые диктатуры. В частности, новые технологии способны соблазнить некоторые правительства во всем мире создать беспрецедентные режимы слежки.

Такое предупреждение сделал израильский историк и футуролог Юваль Харари, говорится в эксклюзивной статье OBOZREVATEL.

"Эта система будет понимать нас, сможет предсказывать наши чувства и действия, сможет их контролировать и в конечном итоге принимать решения вместо нас. Ранее это было технически невозможно. Вот возьмем КГБ. Даже если они следили за вами 24 часа в сутки, они все равно не знали, что происходит в вашем организме и в вашей голове", – пояснил он.

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Мир могут поглотить цифровые диктатуры

Мир могут поглотить цифровые диктатуры

Иллюстрация

Но совсем скоро, уверен Харари, правительства хорошо поймут биологию и будут иметь достаточно компьютерной мощи, чтобы вмешиваться в головы миллиардов людей.

"Это можно использовать для улучшения здоровья, но если эта сила окажется в руках Сталина XXI века (а несколько таких кандидатов есть), такое правительство станет самым тоталитарным режимом в мире, чем что-либо, что мы видели за последние сто лет", – предупредил футуролог.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Харари, человечество в XXI веке стоит перед тремя вызовами: возвращение войны, экологическая катастрофа и технологические разрушения.

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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
...Вот возьмем КГБ. Даже если они следили за вами 24 часа в сутки,ни разу не замечал,что за мной следят...вероятно сурерпрофессионалы..
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Еврей запамятовав не подумал, что эта сила может оказаться в руках Гитлера XXI века ...
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70rus xxx
70rus xxx
Ну,украинцам это не грозит.Кастрюля на голове является отличным защитным экраном.Никакое КГБ,СБУ,ФБР,МИ-5 не проникнет.
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70rus xxx
70rus xxx
Григорьев Григорий, так надо не забыть,согласно ПУЭ,заземлить кастрюльку.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
70rus xxx, так и оттуда (из под кастрюль) не выветрится, пока "форточку" не открыть ...
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