Он залезет вам в голову: миру пообещали Сталина XXI века

Мир могут поглотить цифровые диктатуры. В частности, новые технологии способны соблазнить некоторые правительства во всем мире создать беспрецедентные режимы слежки.

Такое предупреждение сделал израильский историк и футуролог Юваль Харари, говорится в эксклюзивной статье OBOZREVATEL.

"Эта система будет понимать нас, сможет предсказывать наши чувства и действия, сможет их контролировать и в конечном итоге принимать решения вместо нас. Ранее это было технически невозможно. Вот возьмем КГБ. Даже если они следили за вами 24 часа в сутки, они все равно не знали, что происходит в вашем организме и в вашей голове", – пояснил он.

Мир могут поглотить цифровые диктатуры Иллюстрация

Но совсем скоро, уверен Харари, правительства хорошо поймут биологию и будут иметь достаточно компьютерной мощи, чтобы вмешиваться в головы миллиардов людей.

"Это можно использовать для улучшения здоровья, но если эта сила окажется в руках Сталина XXI века (а несколько таких кандидатов есть), такое правительство станет самым тоталитарным режимом в мире, чем что-либо, что мы видели за последние сто лет", – предупредил футуролог.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Харари, человечество в XXI веке стоит перед тремя вызовами: возвращение войны, экологическая катастрофа и технологические разрушения.

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