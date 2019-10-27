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27 октября • обновлено в 16:34
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"Он сдох, как пес!" Трамп озвучил горячие подробности ликвидации главаря ИГИЛ

1.6т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы давно следили за главарем "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади. А спецоперацию по ликвидации террориста он лично смотрел в режиме онлайн.

"Мы следили за ним пару недель, знали, куда он идёт, куда следует. Отменили две или три операции, потому что он поменял расположение", — поделился подробностями Трамп. (Чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте новость до конца).

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Также глава США поведал, что когда в Сирии приземлились 8 американских вертолетов, "огромная толпа прекрасных бойцов высыпалась из них и взорвала боковую стену дома", так как основная дверь оказалась заминированной.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Он также признался, что лично следил за происходящим.

"Мы с генералом Милли наблюдали это онлайн. Самой опасной частью был подлет и отлет. Россия открыла воздушное пространство, они сработали здорово", — подчеркнул Трамп.

При этом информацию для планирования спецоперации по ликвидации террориста военные США получали от курдов.

"Курды дали нам полезную информацию. Турки знали, куда мы идём, пролетели немного по их территории, все было хорошо. Вертолёты шли на очень низкой, опасной высоте. Какой-то стрелок открыл по ним огонь и был ликвидирован", — подытожил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп подтвердил сообщение о ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади. При этом он отметил, что главарь ИГИЛ был "больным и развращенным человеком". Трамп также назвал соратников Багдади неудачниками, которые "понятия не имели, во что они попадают".

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
ИГИЛ терроризм
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Ш. Олег
Ш. Олег
С тех пор, как жезл жандармский Штатам даден, и бдят они у мира во главе, у каждого Обамы свой бен Ладен в предвыборном припрятан рукаве. :)
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ttt ta
ttt ta
Конечно долго следили. Они всегда знали где он и замочили как только он стал им не нужен. Еще и шоу из этого устроили. Но вот вопрос: что насчет ворованной сирийской нефти?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
ttt ta:"Но вот вопрос: что насчет ворованной сирийской нефти?" Вы очень плохо думаете о россиянах. Их присутствие в Сирии не обязательно означает кражу нефти. У Вас есть доказательство этого? Если нет, не клевещите на россиян!
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