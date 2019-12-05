"Он самоизолировался!" Епифаний сделал примирительное заявление о Филарете

Почетный патриарх Филарет самоизолировался после получения Украиной Томоса, но в Православной церкви Украины еще надеются на его возвращение.

Так сказал митрополит Епифаний в своем интервью ВВС Украина. "Владыка Филарет остается архиереем ПЦУ до сих пор. Если вы заметили, то во время проведения Священных Синодов его место ожидает до сих пор. Он самоизолировался, имеет небольшое количество сторонников, которые окружают его, но мы верим, что он передумает и в дальнейшем будет вместе с нами", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Филарет и Епифаний: конфликт получил продолжение

По его словам, они были единомышленниками до 15 декабря. "Когда пришло подходящее время и мы сумели провести Объединительный собор, выяснилось, что у него было свое видение развития ПЦУ. С которым не согласилось абсолютное большинство архиереев и духовенства", – рассказал митрополит о конфликте.

При этом Епифаний еще раз подчеркнул, что ПЦУ считает Филарета своим архиереем.

"Он самоизолировался, а мы ожидаем, что он вернется к Священному Синоду и будет использовать свой более чем полувековой опыт архиерейства, опыт управления церковью для того, чтобы помогать церкви расти", – заявил глава ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее патриарх Филарет заявил, что ПЦУ якобы не является независимой из-за принятого устава на объединительном Соборе.

При этом эпопея с ликвидацией УПЦ КП продолжается. Ранее сторону патриарха Филарета взял Окружной административный суд Киева, который запретил совершать любые действия по ликвидации церкви.

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