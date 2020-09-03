Он пришёл только с миром, – за раскритикованного Фокина заступилась его внучка

Борис Бондарь Общество 00:13, 4.09.2020 Обновлено: 00:31, 4.09.2020

Внучка заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина Маша заступилась за деда в социальной сети.

Пост в поддержку деда Маша Фокина разместила в Facebook. Она написала, что долго молчала.

"Но это перешло все границы. Надеюсь, справедливость наконец-то восторжествует. Мой дедушка, человек скромный и который уже очень много сделал для нашей с Вами страны. Он пришёл только с миром и только на благо Украине", – написала Фокина.

Маша Фокина – 34-летняя украинская певица, модель и актриса. Последние несколько лет она живет в США.

Под постом Фокиной пользователи оставили достаточно жесткие комментарии:

"Забери своего дедушку, для семейки он точно много сделал!"

"Найдите дедушке бабушку, если он такой энергичный".

"Так много сделал, что вы решили жить в Сан-Франциско".

"Пели бы себе спокойно, и молчали бы на серьезные темы. Какая вы певица мало кто тут знает, но какой из вас защитник "обиженных и угнетенных" уже понятно".

"Не пишите о том, в чем вы разбираетесь как курица в высшей математике. Пойте дальше".

"Заботьтесь о дедушке, пожалуйста, только будьте добры, подальше от украинской политики. Пусть сажает чернобрывцы, ловит окуней, нянчит правнуков и смотрит "голубые огоньки" по телевизору. Только ради бога, пускай не лезет туда, куда не надо".

Внучка заступилась за Фокина.
Facebook Маши Фокиной
Маша Фокина с дедушкой.
Facebook Маши Фокиной
Пользователям не понравились слова Фокиной.
Facebook Маши Фокиной

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация в Минской ТКГ планирует обсудить возможное исключение из нее Витольда Фокина за его антиукраинские инициативы относительно Донбасса.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Украине определили новые "красные" зоны карантина

Минобразования назвало 10 самых популярных вузов Украины

Оскандалившийся из-за "Смуглянки" школьник спел ее еще раз и получил квартиру: в сети ажиотаж

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Стало известно, кто инициировал присвоение стипендии отцу Зеленского – документ