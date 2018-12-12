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''Он пойдет до конца! До самого конца!'' Сенцову вручили премию Сахарова. Все подробности

10.5тЧитать материал на украинском

В Страсбурге (Франция) в среду, 12 декабря, прошло вручение Премии имени Сахарова, присужденной украинскому узнику Кремля, режиссеру и активисту Олегу Сенцову. Вместо него на вручение престижной награды приехала двоюродная сестра Наталья Каплан.

Во время обращения родственница украинского политзаключенного рассказала о его долгосрочной голодовке ради остальных украинских узников, осужденных оккупантами. Трансляция церемонии велась на официальном сайте Европарламента (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Он пойдет до конца! До самого конца!" — прокомментировала Каплан характер Олега Сенцова.

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''Он пойдет до самого конца!'' Сенцову вручили премию Сахарова

Facebook Дмитрий Динзе

На вручении также присутствовали адвокат Сенцова Дмитрий Динзе и режиссер биографического фильма о жизни Олега Аскольд Куров.

Премию приняли Наталья Каплан и Дмитрий Динзе. Награда же была символично размещена на кресле, предназначенном для Олега Сенцова.

Вручение премии

Вручение премии

Скриншот

Каплан также зачитала письмо Олега, адресованное к депутатам Европарламента. В нем политзаключенный высказал надежду продолжить борьбу за права человека.

"Андрей Сахаров — это, безусловно, человек, на которого стоит равняться, и стоять даже где-то чуть рядом с ним — это слишком большая честь для меня: он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Спасибо", — поблагодарил лауреат.

''Он пойдет до самого конца!'' Сенцову вручили премию Сахарова

Facebook Дмитрий Динзе

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова — это ежегодная награда в области прав человека, учрежденная Европейским парламентом. Вручается людям, которые внесли "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару".

Андрей Сахаров — советский ученый, который изобрел водородную бомбу. Он посвятил жизнь повышению осведомленности о последствиях применения ядерного оружия, активно боролся за права людей и защиту жертв политических репрессий.

''Он пойдет до самого конца!'' Сенцову вручили премию Сахарова

Facebook Дмитрий Динзе

Осужденный по сфабрикованному делу за подготовку теракта крымский активист Олег Сенцов держал голодовку с мая по октябрь 2018 года. Его единственным требованием было освободить всех украинцев, которых оккупант взял в плен по политическим причинам.

Как писал OBOZREVATEL, престижную премию им. Сахарова Олегу Сенцову присудили 25 октября. За его кандидатуру выступили сразу несколько фракций Европарламента: Европейская народная партия, Альянс либералов и демократов за Европу, а также Европейские консерваторы и реформаторы.

В этом году конкурентами украинского режиссера за номинацию стали общественные организации, занимающиеся проблемами мигрантов в Средиземноморском регионе, а также марокканский активист Нассер Зефзафи.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
ФранцияСтрасбург
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Когда,Сенцов через 17 лет освободится,у него ,вся грудь,как у северокорейского енерала,будет в крестах. Герою слава
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Дудко Олег
Дудко Олег
Сейчас самый выгодный бизнес для украинцев эти сидеть в России в тюрьме. Матросам тоже перепало.
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Иванов Егор
Иванов Егор
Награждают всякую шваль. Лишь бы был против России. Будет тоже что с Савченко. Нужна была пока сидела в Российской тюрьме .Теперь сами посадили так будет и с ним .Выпустят ,забудут на след. же день.
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