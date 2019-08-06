"Он номер один": Коломойский рассказал, как заманивал Соловьева на "1+1"

Украинский олигарх Игорь Коломойский признался, что несколько лет назад вел переговоры с топ-пропагандистом Кремля Владимиром Соловьевым о его трудоустройстве на телеканале "1+1".

По словам миллиардера, этот вопрос рассматривался, когда Соловьев был в опале в России. О несостоявшейся сделке Коломойский рассказал в интервью РБК.

"Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он (Соловьев. – Ред.) достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", – вспоминает олигарх.

По словам Коломойского, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на "1+1". Однако впоследствии журналиста "простили", и он вернулся в Россию. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался.

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Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который "был его товарищем", с которым они вместе учились.

При этом Коломойский высоко оценил профессиональные качества рупора преступного путинского режима. "Если (оценивать. – Ред.) с точки зрения пропагандиста, то он номер один", — заявил он.

Соловьев в разговоре с журналистами подчеркнул, что никаких личных встреч по этому вопросу у него якобы не было.

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно", – уверяет пропагандист. Он также отметил, что "не знает никаких Александров Шапиро", что работает на ВГТРК с 2010 года и что "никаких проблем" в России в 2010-2011 годах у него не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев громко заявил, что Россия якобы приедет в Украину на танках, чтобы отомстить за снесение памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Он нагло добавил, что по-другому "освободить" страну уже не представляется возможным.

Также Соловьев грозил Украине введением на Донбасс российских "миротворцев", после чего ВСУ якобы даже не осмелятся ни на какие действия в зоне вооруженного конфликта.

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