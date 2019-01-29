''Он неадекват!'' В украинской школе разгорелся громкий скандал с ребенком

В школе №7 города Ковель (Волынская область) произошел скандал с учеником, который стал жертвой нападок со стороны персонала учебного заведения.

Об этом в Facebook написал школьник Павел Оксенюк. Ребенок рассказал историю, как по приказу администрации школы его не пускали в туалет.

"В школе администрация издала приказ не впускать в туалет детей с 5 класса. А я хожу в 8-й. Причин не называют. Об этом знал только мой брат-близнец, а я не знал. Сегодня, 28 января, я решил пойти в туалет по физиологическим потребностям человека. Увидев, что я иду в направлении туалета, "уборщица" взяла меня крепко за правую руку и сказала: "Вышел, здесь нельзя в туалет". Услышав это, вторая уборщица (имя я просто забыл) сказала: "Не трогай его, он неадекват!". После этого я убрал руку первой уборщицы и включил камеру!" – поделился Оксенюк.

Подростку сообщили, что он должен теперь ходить в дальний туалет, который расположен в спортзале. При этом ученик опубликовал фото уборной, которая выглядит ужасающе.

После инцидента ребенка вызвали к директору, где уборщица заявляла, что не оскорбляла парня.

"Я очень слаб духом, и мне стало плохо в кабинете, точнее у меня началась "одышка", слезы выступали само собой. (Директор не кричал и не унижал, просто, наверное, у всех есть страх пойти к директору)", – подытожил школьник.

Туалет в школе Ковеля Facebook

Туалет в школе Ковеля Facebook

Туалет в школе Ковеля Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в школе №248 вспыхнул скандал из-за диалога учителя и ученика.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!