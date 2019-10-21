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21 октября • обновлено в 22:21
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"Он не дебил, а подонок!" Коломойский "наехал" на министра культуры из-за "Квартала 95"

1.8т Читать материал на украинском

Бизнесмен Игорь Коломойский оскорбил министра культуры Владимира Бородянского за позицию в скандале с "Кварталом 95".

Коломойский осудил министра за решение извиниться перед экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой за шутки комиков, передает "Настоящее время".

"Пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок", - заявил бизнесмен.

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Бородянский и Коломойский

Бородянский и Коломойский

Как сообщал OBOZREVATEL, коллектив студии "Квартал 95" после громкого скандала пояснил свою позицию, подчеркнув, что "юмор – их главное оружие" и они будут с гордостью заниматься своим дело, "даже если это не нравится некоторым политикам".

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Персоны
Владимир Бородянский Игорь Коломойский Валерия Гонтарева
Место
Украина
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