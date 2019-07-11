"Он меня убивает!" Украинка поразила сеть душераздирающей историей о нападении

В Черновцах на женщину посреди улицы напал мужчина, избил и пытался ограбить, однако ее спасли прохожие, которые услышали крик.

Историю пострадавшей опубликовали на странице See Life в Facebook. Инцидент произошел 8 июля около 23:00.

"Когда я шла мимо 27-й школы и Водограя, по короткой неосвещенной тропинке (а на минуточку, у нас полгорода без нормального освещения), он набросился на меня сзади с ударом локтем в голову, завалил на землю, держал рот и бил по голове, в надежде, что отключусь. Я кричала", – рассказала девушка.

Пострадавшая девушка See Life

К счастью, ее крики услышали местные жители и прибежали на помощь. "Вызывайте полицию! Он меня убивает!" – сказала жертва.

После этого мужчина бросил ее и сбежал. Только потом пострадавшая поняла, что злоумышленник шел за ней и планировал это нападение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина напал на народного депутата и распылил ему в лицо слезоточивый газ. Инцидент произошел во время встречи с избирателями.

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