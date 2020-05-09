"Сказал, что попаду в психушку или тюрьму!" На Киевщине депутат с женой устроили войну за маленького сына

В Украине разгорается очередная трагедия из-за маленького ребенка. Депутат Киевского областного совета Глеб Лирник и его супруга Валентина Павлюк не могут поделить 2-летнего сына Рината.

Мать приезжает к дому мужа с адвокатами и родственниками, привозит постановление суда, о том ,что она имеет право также общаться с сыном, как и муж. Но все заканчивается скандалом, избиением и обращением в полицию.

Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Муж винит супругу

Молодая пара уже почти семь месяцев не живет вместе. В сентябре прошлого года Валентина подала на развод, узнав, что у мужа завелась женщина. С тех пор началась война.

"Он мне сказал, что теперь у меня война не только с ним, но и с его семьей. Что я плохая мать и меня лишат родительских прав. В ход будет запущен весь ресурс, а я попаду в психушку или в тюрьму. Вот так и сказал", – рассказывает OBOZREVATEL Валентина.

Еще недавно пара была счастлива Из личного архива

Хотя добровольного согласия Глеб на расторжение брака не дает, а судебные заседания постоянно откладываются.

Муж на видео в своем Instagram обвиняет жену в изменах, уверяет, что у нее с психикой не все в порядке и говорит, что на время карантина сын будет жить с ним. А если жена хочет его видеть, то он готов предоставить ей домик для гостей.

"Избил на глазах у моей мамы"

Однако у Валентины другая версия случившегося. Она говорит, что Глеб сына у нее забрал еще до карантина. А также, что он уже не раз бил ее. "Избил меня на глазах у моей мамы в ее квартире. Сына забрал, хотя есть постановление суда, что он должен жить со мной и с ним 50 на 50", – рассказывает молодая женщина.

Поначалу Валентина, пытаясь образумить мужа, приходила на свидания с малышом. "В дом меня давно не пускают, поэтому с ребенком я встречалась во дворе. Было холодно, моросил дождь, мне переворачивали коробку, как бомжу, чтобы я могла сесть. И мы с сыном рисовали. Длилось это полчаса-час", – говорит Валентина.

Глеб и Валентина Из личного архива

Поначалу она могла приходить туда со своим адвокатом, потому что боялась Глеба. Но потом и адвокату запретили входить на территорию частного владения.

"Муж живет в доме с другой женщиной. Они вдвоем выходили во двор, меня оскорбляли. Его новая подруга могла сказать в адрес моего ребенка "сынок". Представляете, что творилось со мной, как с матерью", – едва сдерживая слезы говорит Валентина.

Душили и закрывали рот

А 15 апреля во дворе дома произошел конфликт. "Я приехала с постановлением суда, чтобы забрать малыша. Меня впустили во двор. Там была няня и садовник. Я попросила няню передать копию постановления Глебу, но она отказалась, сказала, что приставлена ко мне. Тогда попросила отнести садовника. Он отнес.

Разборки возле дома, где живет малыш Скрин видео

Я взяла малыша на руки, и сказала, что не совершаю ничего противоправного, но няня начала вырывать сына. На крики вышел Глеб, приказал няне отпустить ребенка и потребовал, чтобы я вызывала полицию. Я попросила, не подходить ко мне близко. Пошла в гараж, потому что было холодно. За мной бросились Глеб с садовником и няней. Меня прижали к стене, и Глеб начал бить меня головой об стену. Потом меня повалили, прижали коленями, меня душили, закрывали рот. Я ударилась головой об бетонный пол на мгновение потеряла ориентацию. Садовник унес ребенка, мы остались вдвоем в гараже и тогда Глеб стал меня избивать, я вставала, а он снова бил. Я вышла из гаража и в шоке пошла к воротам. А муж вышел с другой стороны и обошел вокруг, чтобы не попасть на камеры", – вспоминает Валентина.

После этого Валентина сделала фото – на ее теле огромные синяки. И обратилась в больницу, где ей поставили диагноз сотрясение мозга.

Женщина показала синяки

Женщина показала синяки

Но Глеб не верит у травмы супруги, уверяет что пальцем ее не трогал, и она все выдумала. Однако, по словам Валентины, буквально на другой день после избиения, супруг сходил в полицию и написал на нее три заявления – за проникновение на его территорию, за то что она украла у него из машины 1,5 тысячи долларов и за клевету.

В пятницу, 8 мая, Валентина вновь попыталась забрать ребенка, но, не смотря на обещания Глеба отдать сына, в доме ей сказали, что Глеб с мамой и ребенком уехали в больницу.

Из переписки Глеба и Валентины. Сначала Глеб готов привезти сына, а потом отказывается

"Пока мы там стояли у ворот, Валя пыталась дозвониться и ему и его маме, но никто трубку не брал. Потом он сам позвонил Вале и сказал, что через 20 минут привезет Рината ей к дому. Мы помчались домой, звонит она ему, а он говорит общайтесь с моим адвокатом. Естественно адвокат не в курсе", – рассказывает знакомая семьи Мила.