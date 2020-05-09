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9 мая • обновлено в 11:07
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Марина Петик
Марина Петик
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"Сказал, что попаду в психушку или тюрьму!" На Киевщине депутат с женой устроили войну за маленького сына

6.6т
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В Украине разгорается очередная трагедия из-за маленького ребенка. Депутат Киевского областного совета Глеб Лирник и его супруга Валентина Павлюк не могут поделить 2-летнего сына Рината.

Мать приезжает к дому мужа с адвокатами и родственниками, привозит постановление суда, о том ,что она имеет право также общаться с сыном, как и муж. Но все заканчивается скандалом, избиением и обращением в полицию.

Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Муж винит супругу

Молодая пара уже почти семь месяцев не живет вместе. В сентябре прошлого года Валентина подала на развод, узнав, что у мужа завелась женщина. С тех пор началась война.

"Он мне сказал, что теперь у меня война не только с ним, но и с его семьей. Что я плохая мать и меня лишат родительских прав. В ход будет запущен весь ресурс, а я попаду в психушку или в тюрьму. Вот так и сказал", – рассказывает OBOZREVATEL Валентина.

Еще недавно пара была счастлива

Еще недавно пара была счастлива

Из личного архива

Хотя добровольного согласия Глеб на расторжение брака не дает, а судебные заседания постоянно откладываются.

Муж на видео в своем Instagram обвиняет жену в изменах, уверяет, что у нее с психикой не все в порядке и говорит, что на время карантина сын будет жить с ним. А если жена хочет его видеть, то он готов предоставить ей домик для гостей.

"Избил на глазах у моей мамы"

Однако у Валентины другая версия случившегося. Она говорит, что Глеб сына у нее забрал еще до карантина. А также, что он уже не раз бил ее. "Избил меня на глазах у моей мамы в ее квартире. Сына забрал, хотя есть постановление суда, что он должен жить со мной и с ним 50 на 50", – рассказывает молодая женщина.

Поначалу Валентина, пытаясь образумить мужа, приходила на свидания с малышом. "В дом меня давно не пускают, поэтому с ребенком я встречалась во дворе. Было холодно, моросил дождь, мне переворачивали коробку, как бомжу, чтобы я могла сесть. И мы с сыном рисовали. Длилось это полчаса-час", – говорит Валентина.

Глеб и Валентина

Глеб и Валентина

Из личного архива

Поначалу она могла приходить туда со своим адвокатом, потому что боялась Глеба. Но потом и адвокату запретили входить на территорию частного владения.

"Муж живет в доме с другой женщиной. Они вдвоем выходили во двор, меня оскорбляли. Его новая подруга могла сказать в адрес моего ребенка "сынок". Представляете, что творилось со мной, как с матерью", – едва сдерживая слезы говорит Валентина.

Душили и закрывали рот

А 15 апреля во дворе дома произошел конфликт. "Я приехала с постановлением суда, чтобы забрать малыша. Меня впустили во двор. Там была няня и садовник. Я попросила няню передать копию постановления Глебу, но она отказалась, сказала, что приставлена ко мне. Тогда попросила отнести садовника. Он отнес.

Разборки возле дома, где живет малыш

Разборки возле дома, где живет малыш

Скрин видео

Я взяла малыша на руки, и сказала, что не совершаю ничего противоправного, но няня начала вырывать сына. На крики вышел Глеб, приказал няне отпустить ребенка и потребовал, чтобы я вызывала полицию. Я попросила, не подходить ко мне близко. Пошла в гараж, потому что было холодно. За мной бросились Глеб с садовником и няней. Меня прижали к стене, и Глеб начал бить меня головой об стену. Потом меня повалили, прижали коленями, меня душили, закрывали рот. Я ударилась головой об бетонный пол на мгновение потеряла ориентацию. Садовник унес ребенка, мы остались вдвоем в гараже и тогда Глеб стал меня избивать, я вставала, а он снова бил. Я вышла из гаража и в шоке пошла к воротам. А муж вышел с другой стороны и обошел вокруг, чтобы не попасть на камеры", – вспоминает Валентина.

После этого Валентина сделала фото – на ее теле огромные синяки. И обратилась в больницу, где ей поставили диагноз сотрясение мозга.

Женщина показала синяки

Женщина показала синяки

Женщина показала синяки

Женщина показала синяки

Но Глеб не верит у травмы супруги, уверяет что пальцем ее не трогал, и она все выдумала. Однако, по словам Валентины, буквально на другой день после избиения, супруг сходил в полицию и написал на нее три заявления – за проникновение на его территорию, за то что она украла у него из машины 1,5 тысячи долларов и за клевету.

В пятницу, 8 мая, Валентина вновь попыталась забрать ребенка, но, не смотря на обещания Глеба отдать сына, в доме ей сказали, что Глеб с мамой и ребенком уехали в больницу.

Из переписки Глеба и Валентины. Сначала Глеб готов привезти сына, а потом отказывается

Из переписки Глеба и Валентины. Сначала Глеб готов привезти сына, а потом отказывается

"Сказал, что попаду в психушку или тюрьму!" На Киевщине депутат с женой устроили войну за маленького сына

"Пока мы там стояли у ворот, Валя пыталась дозвониться и ему и его маме, но никто трубку не брал. Потом он сам позвонил Вале и сказал, что через 20 минут привезет Рината ей к дому. Мы помчались домой, звонит она ему, а он говорит общайтесь с моим адвокатом. Естественно адвокат не в курсе", – рассказывает знакомая семьи Мила.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина Киев
Теги
депутат ребенок
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Частично мужик этот и сам виноват потому что связал свою жизнь с инстаграммщицей !Видно что после родов женщина вставила силиконовые импланты в грудь!
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