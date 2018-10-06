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''Он герой'': украинцы поддержали Сенцова, прекратившего голодовку

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Украинцы поддержали украинского политзаключенного, режиссёра Олега Сенцова, который на 145 день голодания сообщил о намеренье возобновить питание.

Об этом говорят результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 6 тыс. тысяч человек.

"Сенцов прекратил голодовку: что это значит? - на такой вопрос предлагалось ответить читателям.

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47% респондентов ответили: "В любом случае – он герой, которого поддержал весь мир".

19% опрошенных считают, что Сенцов не добился цели: "Он просто потерял здоровье, не добившись цели".

Еще 14% людей верят, что силы ему пригодятся на свободе: "Это хорошо, силы ему скоро пригодятся на воле".

13% ответили: "Это не конец, борьба продолжается!".

И 7% решили, что это победа РФ: "Кремль победил и сломал его".

''Он герой'': украинцы поддержали Сенцова, прекратившего голодовку

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии. Его требованием к властям РФ было освобождение всех украинских политзаключенных.

5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится за гранью.

Позже появилось официальное заявление украинского режиссера, в котором он рассказал, что несмотря на потерю 20 кг, его цель так и не была достигнута.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, российские тюремщики обещали сделать из украинца овощ, если тот не откажется от голодовки. Он также сообщил о состоянии Сенцова.

Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В России признали голодовку Сенцова геноцидом рейтинга Путина.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Шо опять? Как там героиня Надя?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Если когда нибудь выйдет, снимет фильм "Голодування"... хотя нет -- "Рэкорднэ голодування"
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