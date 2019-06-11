"Он что, побелеет?" Оскорбивший Беленюка журналист, сделал новое едкое заявление

Украинский журналист Василий Чепурный, назвавший кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа", олимпийского чемпиона Жана Беленюка "негром", не отказался от своих слов.

Но сотрудник государственной газеты "Голос Украины" готов извинится перед спортсменом, передает theБабель.

"А как я могу отказываться от своих слов? Что он (Беленюк - Ред) от этого, побелеет? Я не вижу никакой обиды в абсолютно литературном слове "негр". Но если это Жана Беленюка в данном случае оскорбляет – я готов перед ним извиниться", – отметил Чепурный.

При этом скандал вокруг его высказывания в сторону Беленюк, он назвал выгодным выгодную "грантоедским организациям".

"Грантоедским организациям нужен объект борьбы, иначе им деньги не капают. Ну, для борьбы с ксенофобией, расизмом, антисемитизмом, гендерное равенство – за то, что Запад любит, так нашли ритуальную жертву, в какой-то мере. Негра называет негром, еврея – евреем, украинца – украинцем", –– добавил Чепурный.

Журналист уже удалил с Facebook свою запись про Беленюка, пояснив, что его "неэтично связали" с редакцией "Голоса Украины". Относительно реакции самой газеты, Чепурный сообщил, что написал объяснительную записку, и сейчас руководство издания рассматривает вопрос о его увольнении.

"Роботодатель имеет право принимать и увольнять. Но сразу могу сказать, что если уволят — судиться не буду, не считаю нужным", – подытожил он.

Жан Беленюк

Напомним, журналист государственной газеты "Голос Украины" Василий Чепурный в Facebook написал, что появление спортсмена Жана Беленюка в списках партии президента является "экспериментом над Украиной".

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Слуга народа" объявила список кандидатов, с которыми пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019. Обнародованы имена первых 100 кандидатов.

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