"Он был уже мертв": появились детали гибели ребенка на уроке в Мирнограде

На вызов в школу №2 города Мирнограда Донецкой области, где 11-летнему мальчику стало плохо прямо во время урока физкультуры и впоследствии он умер, приехали не доктора, а парамедики.

Как сообщается на Facebook странице "Типичный Мирноград", по просьбе самих медиков в группе опубликовали их версию с подробностями происшествия.

"В первую очередь стоит отметить, что на вызов в школу доктора даже не было. Поехали два парамедика, которые, безусловно, работники медицины, но... Это специалисты со средним специальным медицинским образованием, имеющие право проводить диагностику и устанавливать диагноз, проводить самостоятельное лечение или направлять пациента к врачу-специалисту", - рассказал медработник, пожелавший не называть своего имени.

По его словам, на смене в Мирноградской ССМП дежурит только один врач, который в момент происшествия был на другом вызове, поступившем ранее.

"Вот и получается, что, если у двух человек одновременно случится инфаркт или инсульт, то только к одному из больных поедет парамедик. Такая ситуация очень легко объясняется: медреформа выкашивает сотрудников, молодежь, отучившись 6 лет, не хочет привязываться к провинции", - объясняет он.

По его словам, "скорая" так долго добиралась на место вызова из-за отсутствия мигалок на авто.

"А многие задумывались, почему водители не пользуются мигалками? А нельзя! Для использования проблесковых маячков нужно специальное разрешение и оплата в бюджет круглой суммы за каждый автомобиль. А денег-то нет. Вот такой парадокс, бюджетная организация должна уплатить в бюджет деньги из бюджета. Конечно, синяя люстра и сирена в этих машинах есть, но пользоваться - запрещено", - подчеркнул медработник.

Он добавил, что очень часто медработникам приходится везти больных в другой город для предоставления медицинской помощи, по этому Мирноград по полдня остается без медиков.

"В школе же произошла трагедия, причины смерти будут установлены позже. Ясно только одно - ребенок погибла не только от болезни или чьих-то ошибочных действий. Его убила бюрократия и маразм, который убивает украинскую медицину ", - добавил собеседник.

"А между нами говоря, когда приехала скорая, мальчик был уже мертв, а все реанимационные мероприятия проводились, так сказать,"для протокола", - сказал медработник Мирноградской больницы.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта в одной из школ Мирнограда 11-летний мальчик умер прямо на уроке физкультуры.