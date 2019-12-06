"Он беременный?" Новый вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть

В сети появилось новое фото растолстевшего главаря террористов так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

На внешний вид главаря террористов обратил внимание блогер "Фашик Донецкий" и выложил на своей странице в Twitter соответствующий кадр (чтобы посмотреть доскролльте до конца).

На нем Пушилин запечатлен с футбольным мячем и в спортивной форме – футболке с надписью "Глава", коротких шортах и гетрах. На фото видно, что главарь террористов очень располнел за годы войны.

Денис Пушилин aif.ru

"Придумайте название к фото", - подписал запись блогер.

В комментариях к фото украинцы разошлись гневом. "Ппц, он о народе думает!", – пишут пользователи.

"У**ок, других слов нет!", "Он беременный?", "Свинья играет в футбол?", "Чем крупнее мишень, тем метче снайпер", "Кровосися донецкий", – пишут в сети.

Отметим, что главарь террористов "ДНР" Пушилин действительно очень поправился за последние несколько лет. Близкое окружение даже придумало ему кличку "Пушинка".

А вот так Пушилин выглядел в 2014 году, когда Россия начала войну на Донбассе.

Денис Пушилин Корреспондент

Как сообщают донецкие блогеры, Пушилин в "ДНР" контролирует немало коррупционных схем – начиная от продажи угля и заканчивая продуктовыми магазинами. В частности, ему принадлежит местная сеть супермаркетов "Первый республиканский", где часто появляются товары из российского гумконвоя.

Главарь террористов Пушилин очень поправился Twitter \ Фашик Донецкий

Придумайте название к фото pic.twitter.com/lqvMqZ0N02 — Фашик Донецкий (@fash_donetskij) 6 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, главаря "ДНР" Дениса Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Иван Приходько.

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