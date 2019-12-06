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6 декабря • обновлено в 12:18
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"Он беременный?" Новый вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть

3.6т
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В сети появилось новое фото растолстевшего главаря террористов так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

На внешний вид главаря террористов обратил внимание блогер "Фашик Донецкий" и выложил на своей странице в Twitter соответствующий кадр (чтобы посмотреть доскролльте до конца).

На нем Пушилин запечатлен с футбольным мячем и в спортивной форме – футболке с надписью "Глава", коротких шортах и гетрах. На фото видно, что главарь террористов очень располнел за годы войны.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

aif.ru

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"Придумайте название к фото", - подписал запись блогер.

В комментариях к фото украинцы разошлись гневом. "Ппц, он о народе думает!", – пишут пользователи.

"У**ок, других слов нет!", "Он беременный?", "Свинья играет в футбол?", "Чем крупнее мишень, тем метче снайпер", "Кровосися донецкий", – пишут в сети.

Отметим, что главарь террористов "ДНР" Пушилин действительно очень поправился за последние несколько лет. Близкое окружение даже придумало ему кличку "Пушинка".

А вот так Пушилин выглядел в 2014 году, когда Россия начала войну на Донбассе.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Корреспондент

Как сообщают донецкие блогеры, Пушилин в "ДНР" контролирует немало коррупционных схем – начиная от продажи угля и заканчивая продуктовыми магазинами. В частности, ему принадлежит местная сеть супермаркетов "Первый республиканский", где часто появляются товары из российского гумконвоя.

Главарь террористов Пушилин очень поправился

Главарь террористов Пушилин очень поправился

Twitter \ Фашик Донецкий

Вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть
Вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть
Вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть
Вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть
Вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть
Вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть
Вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть
Вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть
Вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть
Вид главаря террористов Пушилина ужаснул сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, главаря "ДНР" Дениса Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Иван Приходько.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР"
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюканы, давайте лучше диету Геращенко обсудим?)))
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