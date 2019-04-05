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Омелян анонсировал "смерть" для поездов в Россию: озвучены сроки

1.8тЧитать материал на украинском

Движение поездов из Киева и Львова в Москву будет отменено через несколько лет.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга в Киеве, передает УНН.

"Это направление умирает само по себе. В прошлом году мы имели первый раз больший пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге ежегодно — 15-20% и этот тренд сохраняется... Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд", — заявил министр.

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Омелян добавил, что все больше украинцев осознает, что в ЕС можно зарабатывать больше, чем в России. При этом он уверен, что в Европе "гораздо комфортнее условия работы".

Омелян анонсировал "смерть" для поездов в Россию: озвучены сроки

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Омелян пообещал Москве победный визит Украины на танках.

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Тема
"Укрзалізниця"
Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
Когда этот осел анонсирует смерть Залызницы,износ которой более 50%?
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Федоров Федор, слава Богу, что не в кацапстан. У себя сами разйо....сь. Еще б убрались из Крьіма и Донбасса - вааще харашо будет.
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Федоров Федор
Федоров Федор
И таки да,заметили,о чем он речь ведёт?"В Европе больше ЗАРАБАТЫВАЮТ"Его задача,для которой он поставлен(не только он,а вся нынешняя верхушка) - развалить страну и экономику,чтоб как можно больше рабсилы прибыло в Европу .
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