Движение поездов из Киева и Львова в Москву будет отменено через несколько лет.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга в Киеве, передает УНН.

"Это направление умирает само по себе. В прошлом году мы имели первый раз больший пассажиропоток в направлении Евросоюза, чем в восточном направлении. Падение рынка пассажирских перевозок по железной дороге ежегодно — 15-20% и этот тренд сохраняется... Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд", — заявил министр.

Омелян добавил, что все больше украинцев осознает, что в ЕС можно зарабатывать больше, чем в России. При этом он уверен, что в Европе "гораздо комфортнее условия работы".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Омелян пообещал Москве победный визит Украины на танках.

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