Олигархи – тормоз реформ, а Зеленский – двигатель: появились данные опросов украинцев

60,1% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский является главным двигателем реформ в Украине, 7,9% называют его тормозом реформ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Также к основным двигателям реформ причисляют правительство (37%), парламентскую фракцию партии "Слуга народа" (29,7%), население (27%) и волонтеров (23,9%).

Самым большим препятствием реформ, по мнению опрошенных, являются олигархи (50,9%) и бюрократия, а также чиновники (43,1%).

"По сравнению с прошлым годом в представлениях украинцев относительно двигателей реформ произошли существенные изменения: резко выросли надежды на президента (с 24% до 60%) и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%), зато значительно уменьшилось признание как двигателей реформ стран Запада и МВФ (с 25% до 12%) и Всемирного банка (с 24% до 12%).

Лучший баланс в оценке гражданами роли в проведении реформ (то есть преобладание в оценках роли двигателя) оказался у президента (+ 52%), населения (+ 23%), общественных организаций, волонтеров (+ 21%), правительства (+ 20%), большинства в Верховной Раде (+ 18%). А худший баланс в определении "двигатели-тормоза" в олигархов ( – 48%) и чиновников ( – 42%) ", – говорится в исследовании.

Кроме того, опрос показал, что украинцы считают главными проблемами, которые наиболее мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%), засилье олигархов в экономике (31%), отсутствие профессионалов во власти (25%) и миграции, выезд трудоспособного населения из страны (25%).

Владимир Зеленський

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы стали разочаровываться в новой власти и меньше доверять команде президента Владимира Зеленского, о чем говорят данные социологического опроса, проведенного в начале ноября Центром Разумкова.

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