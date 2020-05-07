"Ольха-М" на финишной прямой: названа дата массового производства украинских ракет

В государственном концерне "Укроборонпром" планируют начать серийное производство отечественного ракетного комплекса "Ольха-М" с 2021 года.

Как сообщила пресс-служба концерна, в частности, на 2020 год запланировано продолжение испытаний согласно календарному плану выполнения опытно-конструкторской работы, передает "Радио свобода".

"Испытания "Ольхи-М" проходят в рамках принятия новой системы на вооружение ВСУ. В апреле состоялись уже вторые успешные испытания ракеты. Во втором квартале 2020 года запланировано проведение завершающего этапа испытаний", – сообщили в "Укроборонпроме".

Ольха-М Скриншот видео

Кроме того, в Минобороны выделены средства для проведения указанных испытаний, а также расчета с ГП "Госккб "Луч" и его соисполнителями за выполненные работы. После проведения указанных испытаний Минобороны должно в кратчайший срок поставить системы "Ольха-М" на вооружение ВСУ.

"Прогнозируется, что с 2021 года начнется ее серийное производство", – отметили в концерне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось зрелищное видео испытаний новейшей украинской ракеты "Ольха-М", на которое тут же отреагировали российские пропагандисты. Стрельбы прошли на одном из полигонов Одесской области.