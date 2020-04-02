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2 апреля • обновлено в 08:18
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Испытания новейшей украинской ракеты "Ольха-М" показали с высоты. Видео

3.4т
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В сети появились новые кадры испытаний модернизированной ракеты "Ольха-М", которые успешно прошли 1 апреля в Одесской области.

Видео с места событий, снятое с высоты птичьего полета, опубликовал в своем Facebook заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не секрет, что на вооружении украинской армии все еще много военной техники советского периода. Но есть и стопроцентно наше, украинское вооружение, родившееся уже после провозглашения Независимости. Конструкторское бюро "Луч" успешно провело испытания модернизированной ракеты "Ольха-М" – боеприпаса для реактивной системы залпового огня, которая была разработана в 2016 году. Цель была поражена на дистанции 120 км", – написал он.

Испытания ракеты "Ольха-М" показали с высоты

Испытания ракеты "Ольха-М" показали с высоты

Испытания проходили под личным руководством генерального конструктора ГККБ "Луч" Олега Коростелева и его коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СНБО заверили, что и "Ольха-М", и "Нептун" своевременно поступят на вооружение ВСУ.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Вооружение
Персона
Мустафа Найем
Место
Украина
Теги
Ольха ракеты Укроборонпром
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Хорошо пошла, молодцы.
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
А почему с высоты? Да потому что не летает
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А не в истерике ли Путен?
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