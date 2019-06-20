Марка Леви можно разбирать на цитаты. "Чтобы дерево выросло, нужно сто лет, а сгореть оно может в считанные минуты".

Как верно это сказано в применении к сегодняшнему моменту. За месяц брошено в топку почти все, что делало Украину независимой страной; то, что достигнуто ценой большой крови и огромного самопожертвования. Вспоминается "Театр" с Джулией Ламберт, при помощи алого шарфа превратившей эпизодическую роль в эпическую. Пока дурачок кривляется на международной арене, а 95-й квартал ищет пародиста на пародию президента, мы отвлекаемся на глупости, не замечая, что драма разворачивается совсем на другой площадке. Что вокруг Станицы, например, суетятся нечистоплотные наши и импортные деятели, перетирая последние вопросы якобы отвода войск, а на самом деле открывающие ворота вторжению. Что в Николаевке готовы понтонные переправы и выстроен новый укрепрайон. Что серьезно обговариваются сроки, когда отварят тепловоз от рельсов и откроют мост через Донец. А до Счастья с ТЭЦ, питающей украинскую Луганщину, рукой подать. И все, кто хоть немного задумывается, прекрасно понимают, что когда пыль, поднимаемая клоунскими плясками осядет, нашим глазам откроется панорама многочисленных странных "республик" со всеми вытекающими последствиями.

Покойный Тымчук был в курсе военных приготовлений в Луганской области, он требовал собрать СНБО по этому поводу. Странное совпадение – Дмитрий погиб в день такого же странного "самоубийства" Кравченко, который тоже знал много лишнего. Рабские Вымираты не сделают второй раз ошибки – посмотрите, как безжалостно уничтожают они сейчас кырымлы. И меня не удивляют сообщения в личке, скопившиеся за время моего отсутствия: "Нас уже поджигали два раза. Не верь, если скажут, что проводка. У нас полностью медь, новая". Или: "Оружия у меня нет, так что застрелиться не могу. Скорей всего, будут грабители. Хотя те, кто знает, как мы сейчас живем, поймут, что это только повод – брать у нас нечего". "Буду бороться – слишком много сил и времени отдала сюда". "Слишком много людей поднимутся за меня – это я точно знаю". "Я умею чистить оружие. Сдаваться не собираюсь". "Ты же понимаешь – нет свидетеля, нет проблем. И я задумываюсь, ради кого я пошла на все, что пришлось перенести?" Сжимается сердце, когда читаешь это. И знаешь, что пишут не паникеры. И они имеют все основания опасаться, что завтра и им отомстят за любовь к Украине, за все, что они сделали и продолжают для нее делать.

Нас все время призывают быть терпимыми к безголовым; толерантно относиться к нашим убийцам, прямым или косвенным. Шутки закончились. И бить надо первыми.

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