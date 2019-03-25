Не устаю напоминать о полной зависимости оккупированных территорий от РФ и ее ПМС, ой, ВВП.

Жители ОРДЛО только начинают прозревать и понимать, что такое эта страшная зависимость. Захотят РФ и Кремль, дадут денег "народу Донбасса", нет — не дадут. Захочет РФ "освободить" Донбасс и ввести "миротворцев" (не путать с уже введенными ихтамнетами), и завтра здесь будет а-ля Грозный. Захочет РФ и будет держать ОРДЛО на коротком поводке "и сам не гам, и другому не дам", то есть, в состоянии замороженного конфликта лет десять-двадцать, до полного опустошения территорий.

Здесь можно ставить любые опыты над людьми. Никто и плохого слова не скажет. Это при "хунте" можно было бастовать и митинговать, а при "освободителях" глаза додолу, вечный одобрямс, вперед в светлое никогда. Критиковать можно. Смело. Свободно. Обаму. Порошенко. Турчинова. НАТО. США, Канаду и весь мир. Нельзя критиковать Россию, Путина, местную власть.

Новости СБУ унизила Россию в Донецке

Нет зарплаты? Шахтеры, которые никогда не стояли на коленях, молчат и работают. Правда, численность шахтеров уменьшилась, так, например, на шахте "Должанская-Капитальная", экс-ГП "Свердловантрацит" или ТОВ ДТЭК, количество подземных рабочих в 2014-м году составляло 4500 человек, сейчас там трудится чуть больше 1000. Остальные кто на Россию уехал, но большая часть перебралась в Павлоград.

Эта зависимость настолько сильна, что "не стоящие на коленях шахтеры", склонив голову, принимают решения о закрытии и затоплении шахт. Дело в том, что из шахт ОРДЛО давно взято все, что можно было взять. ДТЭК работал исключительно на государственных дотациях, которые получал через концессионные игрища. Без дотаций эти шахты убыточны. Плюс, добывать уголь и раздавать его бесплатно на бытовые нужды, как положено по Горному закону без получения госдотаций, здесь никто не будет. То, что происходит здесь с шахтами, ответ на крик Донбасса "мы кормим Украину, наши шахты рентабельнее рентабельных". В угольном регионе нет бытового угля для шахтеров. Раздавать бесплатно "народная республика" оказалась не готова. В этом году начнется процесс закрытия всех крупных шахт ОРДЛО. Ведь "республике" выгоднее копанки, которые здесь с легкой руки "отца" Лугандонии Ефремова называют "малые угольные предприятия". На копанках нет профсоюза, безопасности и трудового кодекса. В гетто процветания копанки — самое то.

В Шахтерске (ОРДО) массовое отравление водой. И тишина. Кто ж о таком будет писать. "Республики" же вечного процветания, зато без "биндер", так что отравление и ядовитая вода в кранах — не самое страшное.

ОРДЛО — калька СССР. Там всегда скрывали аварии и катастрофы, чтобы не портить показатели счастливой жизни. В ОРДЛО так зависимы от РФ, что боятся проявлять любые инициативы, за утечку информации можно уехать на подвал или в местный ставок. Чиновники, которые, кстати, в 2014-м году яростно топили за "назад в СССР", "как на России", теперь в шоке от российских правил жизни. Ребята, а в СССР что, по-другому было? Не то сказал, и вот, привет, "враг народа". Здесь зависимость во всем, ведь многие связаны и повязаны совместными преступлениями.

Ухудшения жизни и социального обеспечения здесь удачно прикрывают Украиной, пугая население ОРДЛО "а там еще хуже". Это получается с трудом. Вернее, это отлично получалось в первые два года, пока масса людей из ОРДЛО не побывала в Украине, в мирной ее части, ОРДЛО же тоже Украина, но оккупированная, и удивилась нестыковкам увиденного с информационной картинкой раша-ОРДЛО-СМИ.

Если посмотреть в ОРДЛО-СМИ, то "Россия страна процветания, захватывающая мир", "Украина вот-вот исчезнет с карты мира". Правда, в 2018 –м к "загниванию" Украины добавился легкий шарм "распоясавшаяся Украина захватывает мир", но, то такое.

ОРДЛО- марионеточный симулякр, который, как куклы на ниточках в театре, играет свою роль. Поэтому зависимость от РФ здесь видна во всем. Бигборды в ОРДЛО до сих пор ведут "народы Донбасса" "домой". Почему-то "народы Донбасса" нарисованы в виде медведей. Проукраинские смеются с этого "зоопарка", пророссийские гордятся сравнением их с медведями — "сильный зверь". Тот факт, что на России на медведей охотятся, особо "народы Донбасса" не напрягает.

Зарплата совпадает с приездом гуманитарки. Гуманитарку отменили. Теперь привоз денег совпадает с ротациями ихтамнетов. Иногда деньги привозят "Уралами", которые назад вывозят российский "груз 200" или остатки оборудования заводов Донбасса. Зависимость. Ожидание. Дадут- не дадут. В ОРДЛО к этому уже привыкли. Но не боятся. Россия же должна и обязана. В этом "народ Донбасса" неизлечим.

В ОРДЛО делают и говорят все, что хочет РФ. У чиновников нет выхода, они понимают, что им или играть свою роль до конца, или голова с плеч. Большинство из них невыездные не потому, что их на КПВВ примет СБУ, а потому, что они не доедут до КПВВ. После последнего массового марш-броска "наварасов" в сторону Украины через сдачу по программе "Тебя ждут дома" в ОРДЛО приняты дополнительные меры безопасности.

В "независимость" "республик" здесь уже не верят даже самые ярые "наварасы". Основная часть "народов Донбасса" (не путать с проукраинской частью жителей Луганской и Донецкой областей) осознает зависимость от РФ, как финансовую, так и политическую.

Что интересно, только в этом году стали говорить о том, что за пять лет "освобождения" Донбасса РФ не вложила ни копейки в его инфраструктуру и предприятия. То есть, предприятия ОРДЛО не выполняют госзаказы РФ, более того, здесь уничтожаются все конкурентные для РФ предприятия. Продукция из ОРДЛО в РФ поступает только как украинская, поэтому многие предприятия ОРДЛО или используют старые украинские печати и документы, или вынуждены перерегистрироваться в мирной части Украины и платить двойные налоги, чтобы иметь право "экспорта-импорта".

Почему Россия не вкладывает в наши заводы, чтобы мы возрождались и процветали,-вот только сейчас начали задавать себе этот вопрос "народы Донбасса",-почему вывозит оборудование, почему не может делать нам госзаказ или модернизировать наши производства.

За пять лет "освобождения" Донбасса сюда не вошел ни один российский инвестор, здесь не построено ни одного совместного российско-ОРДЛынского предприятия.

Окончание войны здесь также связывают с РФ и осознают, что именно от ее воли и зависит мир в ОРДЛО: выведет РФ ихтамнетов, перестанет финансировать террористов и коллаборантов, вернут Крым и признает территориальную целостность Украины, вот и все, конец войне. Проблема в том, что большинство "народов Донбасса" до сих пор надеются "вот-вот", то есть на то, что ОРДЛО станет федеральным округом РФ, частью Ростовской области. Меньшинство верит в победу Украины. Эти стороны разбавляют две новых категории, появившихся на фоне политических и избирательных баталий, идущих в Украине. Это те жители ОРДЛО, кто верит в "нашего президента", который наклонит Украину и даст ОРДЛО статус "автономная народная республика Донбасс", включив в нее всю часть Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей. Этот план "х" уже вовсю обсуждается в политикуме ОРДЛО. Ну, и стандартная инфантильная часть, которая стоит на своем "нам все равно кто, скорей бы уже кто-нибудь, от нас ничего не зависит".

ОРДЛО- всего лишь полигон и ресурс для РФ. Щит для Крыма. РФ дергает своих марионеток за ниточки, и они пищат то, что велит сценарист.

Сейчас ОРДЛО накрыла предвыборная истерия. Что интересно, выборы в "соседней стране", а истерика от того, кого же выберут украинцы, в ОРДЛО и на России. Как так? Созависимость?

Понятное дело, что судьба ОРДЛО зависит от политической воли РФ, не зря же здесь обкатывают тему "все взад", то есть, возврата Донбасса в Украину на правах автономии. И людей уже убедили, и нет никакой "наварасии", Донбасс-это Украина, звучит не только из Кремля, но и из ОРДЛО. На "автономию" здесь согласны, как всегда, добровольно-принудительно, то есть, как скажет РФ. А "автономный" сценарий возможен только после прихода к власти в Украине пророссийского политикума или силовой позиции.

Истерия в ОРДЛО приобретает странные очертания. Разберем по пунктам.

Первое. Здесь участились "теракты". Хотя и до выборов все аварии, пожары, местные разборки и подрывы авто, подвешивали на "укро-дрг". Сначала в это верили. И это держало "народ Донбасса" в тонусе. Как на России. Страх. Теракты и обещания "защитить" от ВВПУка. Потом к "мгб" появились вопросы. Как это "укро-дрг" проникает в ОРДЛО через линию фронта, "таможню" ОРДО, "таможню" ОРЛО, "границы" и комендантский час. Если просмотреть ролики Марочко-Басурина, главных говорящих голов ОРДЛО, то улицы "республик" забиты "правосеками" и СБУшниками, которые на БТРах с украинскими номерами и флагами носятся по городам и разбрасывают бомбы.

Сегодня стало известно о возгорании на ледовой арене "Алмаз" в Пролетарском районе Донецка.

По состоянию на 11:00 часов 21.03. 2019 г. пожарные расчёты и карета скорой помощи более 3-х часов находились на месте пожара. Возгорание, судя по отсутствию дыма, произошло внутри здания, возможно, в помещении холодильных установок. "Мгб" заговорила о теракте.

Это восьмой случай "теракта" в "республиках " за неделю. В ОРЛО "подрывы" водовода и машин. В ОРДО взрывы котельных и пожары в магазинах. Думаю, что ближе к 31-му марта "республики" накроет волна терактов с массовыми жертвами. Школа? Больница? Отравление? Шахта?

Зависимость от РФ такая вещь, что точно знаешь, что рванет, только не знаешь, где.

Почему ОРДЛО взбеленилось перед выборами в Украине? Страх! Здесь должен царить страх. Показать людям "мир", напугать "распоясавшейся" Украиной. Отвлечь внимание от предвыборных марафонов.

Второе. В СМИ-ОРДЛО массово распускаются слухи о закрытии КПВВ на время выборов. Поэтому там сейчас давки и просто ад. Студенты штурмуют КПВВ, чтобы заблаговременно уехать в мирную часть Украины, чтобы не опасаться, и из-за возможных перекрытий выезда не успеть на ВНО. Пенсионеры перепугано едут снимать пенсии. Массовая истерия — донбасское все. Но на фоне участившихся терактов можно предположить, что ОРДЛО со своей стороны может закрыть выезд из "республик" и блок-посты. А вдруг разочарованный "народ" рванет в Украину, чтобы проголосовать за того, кто огнем и мечом, а не "автономией".

Третье. Как я уже писала, лугандонская баба-яга дернутая за ниточки возбужденной рукой ВВПука, сказал свое "нет" выборам в Украине.

То есть, ну, риторически, иллюзорно и фантастически, чужая независимая страна, говорит низзя выбирать вам Президента другой стране. В цивилизованном мире это фантастика. В мире ОРДЛО-раши, это норма. Поэтому в Лугандоне флэш-моб студентов, шахтеров, учителей, врачей "нет выборам в Украине". Они против того, что мы живем в цивилизованном мире закона и Конституции.

"Страна", которой нет на глобусе РФ, против того, чтобы мы выбирали себе Президента. Агов? Луганда? Почему нет флеш-моба "народ Донбасса против Гольфстрима" или "народ Донбасса" против осени? Ну, наконец, можно же выступить против избрания Трампа или запретить ему исполнять супружеский долг, в мире столько неохваченного мнением "народа Донбасса".

Думала, ОРЛО пробурило дно и выпустило пар. Ан нет. Подтянулось ОРДО. На скрине – распоряжение, поступившее на все предприятия и организации ОРДО. Всем проголосовать под петиций о запрещении выборов в Украине. График подписания.

Вот где работы-то "Миротворцу". Все подписаны, должны и обязаны попасть не только в базы пособников террористов, но и понести наказание за террористическую деятельность. Знаете, меня несколько раздражают эти "простые люди-заложники, которые ничего не решают". Хватает ума и совести играть в игры оккупантов, хватит смелости за это ответить. В 2014-м они "ничего не решали" и сейчас снова показывают для раши нужную картинку. И если за пять лет они не поняли. Что они живой щит, то это уже симбиоз. Сросшийся единый организм.

Возмущается по этому поводу даже Тинянский, пропагандист ОРДО и ярый русскомировец-наварас. То есть, идиотизм подписантов раздражает даже строителей "русского мира".

Почему столько предвыборной истерики?

Россия не может просто так уйти с Донбасса. Это огромные репутационные потери, плюс армия орков, которая тут же пойдет грабить Россию, да и Кремль может снести от неудовлетворения кровью. Война для многих россиян — заработок. Чаще всего единственный. Да и поверило "собирателю земель" много. Еще и обиженные "наварасы" подтянутся. Так что, единственный выход из ситуации для ПФ, это дипломатическое решение самой Украины: "автономия", "гражданская война", простить, обнять и плакать.

Поэтому предвыборная истерия Кремля и запутавшиеся ниточки на ОРДЛынских куклах, которые уже дергаются в нервном тике, а не в синхроне, говорят о том, что пророссийские кандидаты могут не набрать голосов для уверенной победы. А значит, впереди у РФ огромные финансовые и имиджевые потери, санкции и другие приятные вещи, которые учат тоталитарный мир сидеть на попе ровно.

А вот подписание ОРДлынцами петиций — очень показательный фактор в возможностях реинтеграции "народа Донбасса" или переосмысления им ситуации. Интересно, а они сами понимают, что все увереннее напоминают стадо? Нет оппозиции, нет криков "зачем это нам надо, у нас что своих проблем нет", просто общий одобрямс, тык пальцем, отчет о тыке. Так они выбирали Яныка. Так они и будут выбирать.

Кстати, на фоне предвыборных решений и метаний, прекращения поставок гуманитарки РФ, в ОРДЛО обострилось "вот-вот возьмут". Это подогревается и выступлениями говорящих голов Путина на России: Зюганов, КПУ и другие.

Теперь "народы Донбасса" говорят "вот-вот" об августе 2019-го. Сначала, мол, военным ОРДЛО дадут гражданство, потом всем. Причем этих людей вообще не напрягает вопрос "гражданство РФ вам дадут на территории Луганской и Донецкой областей Украины, а не в России и не с жильем в России", то есть, при возврате этих территорий под контроль Украины, все граждане другой страны будут депортированы. А в русское "вот-вот" присоединение ОРДЛО к РФ или признание "республик" частью РФ или признание "республик" "независимыми государствами" со стороны РФ, не входит. Но "народ Донбасса" снова бежит за морковкой, привязанной погонщиком к палке перед ишаком.

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