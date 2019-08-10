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Олена Степова
Олена Степова
Писательница, блогер, юрист Все статьи автора

Стабильное вранье в "процветающей "ЛНР"

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О том, что ОРДЛО — это точная калька, копия СССР и современной РФ, я пишу регулярно, так как из песни слов не выкинешь. Все, что делают в ОРДЛО – это полное повторение жизни в СССР, точная копия жизни на России. От уничтожения и ограничения всех свобод и правд, до тотальной коррупции и воровства гражданами "республики" у граждан "республики". Это насилие, деградация, обнуление морали и ложь. ОРДЛО — это бесконечная и тотальная ложь. Опять же, как и на России.

Ложь здесь во всем и везде. И критическая масса жителей ОРДЛО знает об этой лжи, но подпевает при случае в унисон "правительству" или оккупанту — их здесь нет, Россия нам только помогает, "укропы" обстреливают Донбасс, это не мы, мы не этого хотели, у нас все хорошо…

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Я не знаю, как это назвать. Стокгольмский синдром? Вряд ли. Это, как устойчивый рефлекс. Все, что из России — это хорошо и правда, как и все, что по телевизору. Все, что плохо об Украине — это правда.

Здесь за 5 лет войны нет ни осознания, ни раскаяния, ни правды. Есть мимикрия и ложь. Признавал ли советский человек, что он живет по уши в говнах? Нет! Он не видел другой жизни, поэтому свои говна считал нормальной средой обитания. Те же единицы, кто чудом попадал за рубеж, долго отходили от шока "загнивания", "голода" и "разрухи" Финляндии, Германии, Югославии, Болгарии.

Пропаганда СССР держала стену: там, вне границ советского процветания, творился ад и ужас, и только советский человек был защищен партией. Защищен от всего, от Бога и секса, от цивилизации, от анестезии, от туалетной бумаги, от социальной защищенности и свободы.

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И советский человек куражился в своей лжи. Обвинял "загнивающий Запад" и разоблачал "тлетворный капитализм". Наслаждался уровнем жизни в СССР, убедив себя в идеальности своего мира.

Это в психологии называется заякорение симулякра, такая нейролингвистическая программа, которая навсегда изменяет состояние человека, делая его не состоятельным в восприятии реального мира.

Человеку создается симулякр (несуществующий мир), который поддерживается на уровне окружающей пропаганды во всех сферах жизни настолько, что теряется связь с реальностью, и иллюзия становится реальностью. Люди начинают говорить о том, что мир колхозов, нищеты и лагерей, это единственный и лучший мир, который у них есть, и они боятся потерять этот мир, выйти за его границы, признать, что где-то живут лучше, равносильно смерти. Боле того, все, что не совпадает с их идеалом, они реально отвергают и боятся, иное и иные становятся их врагами, и цель их уничтожить чаще всего бывает выше инстинкта самосохранения.

В ОРДЛО, как и на России, через СМИ создают страну развития и процветания, готовую даже помогать Украине.

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Каждый день в СМИ ОРДЛО растут надои, урожаи и добыча. И вот только на пятый год войны редкие вскрики от "народа Донбасса" — я имею ввиду пророссийскую, прореспубликанскую его часть, ведь проукраинская все время пишет правду о жизни в зоне — что СМИ-ОРДЛО врут, создавая иллюзию сказочного мира развития и процветания ОРДЛО.

На самом деле там дефицит работы, маленькие зарплаты в рублях и, как следствие, дефицит специалистов, закрываются шахты и заводы, железная дорога давно заросла травой и сдана на металлолом, кроме веток стратегического для РФ значения.

Процветание и стабильность ОРДЛО — это задержки и без того мизерных зарплат. Если шахтер в Ровеньках и Свердловске до войны получал поверхность от 10 000 грн, подземные до 50 000 гривен, то сейчас это 5-15 000 рублей.

Из-за процветания и стабильности жители "республик" массово не платят коммуналку, которая дешевле, чем на России и в Украине.

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Из-за процветания и стабильности "народы Донбасса" уезжают на заработки в Украину и страны ЕС. Объявлениями о работе в Польше, Эстонии и Германии, забиты все паблики "республики", и судя по количеству людей, выезжающих из ОРДЛО и получающих украинский безвиз, эти объявления дают хороший приток трудовых мигрантов в эти страны.

В первой части я касалась тем "процветания и "стабильности" по-лыныровски, подчеркивая, что пропаганда здесь ведется исключительно по лекалам СССР- все, что на России и "республиках", процветание, все, что Запад и Украина- загнивание.

И вот, вроде бы все написано, но "народы Донбасса" снова подают пример, который очень важен для тех, кто хочет "как на России" сделать в Украине. И я не могу вам его не привести. Он важен скринами, где люди ОРДЛО пишут о несоответствии описанной жизни в "республиках" реальности.

Знаете, в ОРДЛО, как в ОРЛО, так и в ОРДО, есть популярный анекдот.

-Почему ты плачешь?

-Я хочу жить в "л-днр"!

-Но ты и так живешь в "л-днр"!

-Да, но я хочу жить в таком "л-днр", как показывают по телевизору, где все счастливы, все развивается, всем дают много денег, никто ни за что не платит, низкие цены и равные права.

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Знаете, а ведь вот этот якорь, вложенный в нас симулякрами СССР, он ведь работает. Люди с удовольствием верят в иллюзорную страну, показанную им по телевизору, в иллюзорного хорошего царя-гетьмана-велосипедиста, приписывают ему несуществующие слова и качества, обещания и развивают иллюзию, оживляя ее до уровня превращения в мнимую реальность, которая существует только в их мозге. И они верят, что вот-вот их приведут в эту страну. Создадут им желаемые, придуманные ими условия.

Так на Донбассе придумали себе богатую и качественную Россию. Там все продукты, как в СССР, по ГОСТу,- млели жители Донбасса, — все дешево, никто ни за что не платит, Путин всем дает, большие зарплаты, низкие цены…

Осмотритесь! Видите вокруг себя таких людей? Если честно, они опасны. И, по -хорошему, нам бы тренинги для всей страны, по телевизору, где психолог разъясняет ситуацию, и выводит людей из симулякров, ну, или хотя бы показывает, что это, жить в симулякре.

Находясь в вот таком "где-то там хорошо", "они обязаны", "все дают", "кто-то сделает", и других советско-российских пропагандистских штампах, эти люди воспринимают реальный мир и реальность враждебно. И ломают ее во имя иллюзии. Придуманного они не получают, все становится только хуже, но и на это у советской школы есть своя отмазка — "завтра будет". Просто завтра оно же всегда завтра.

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Но вернемся к нашим баранам, то есть, "республиканцам".

Напомню, там не все такие. Это, раз. Но их меньшинство, а большинство, которое до сих пор верит телевизору, в хорошего Путина и богатую Россию, офис президента нам все равно их всунет в качестве особого статуса -там же наши граждане — как бы вы не противились. Ради этой позиции весь этот цирк с простым нарідом, едущим на велосипедах в ВРУ.

И исчезновение с экранов телевизора борьбы с коррупцией и коррупционеров, газового геноцида, непомерных тарифов ЖКХ, янтаря, смерек, контрабанды, убийц всех известных журналистов-активистов, которыми пять лет терзали психику людей, показывая им нужную Украину, говорит о том, что тихою сапою мы становимся УССР, где телевизор увеличивает надои, уничтожает коррупцию, и делает мир красивым и благочинным.

А что дальше? Дальше не Донбасс станет Украиной, а Украина Донбассом. Но это другая история.

А, еще что хотела в эту историю добавить. ГОСТы же, вот это "колбаса, как в СССР". Россию на Донбассе наделили такими святыми качествами, что аж глазик дергался, наверное, если бы россияне послушали донбасян, они бы тоже заплакали — хочу жить в такой России, как на Донбассе рассказывают.

Почему-то донбасяне верили в то, что на России самые вкусные продукты. И когда на Донбасс-ОРДЛО пошел поток российской продукции, люди, скажем так, слегла оторопели.

Сыр, который имеет вкус резины. Водка со вкусом стеклоочистителя. Кофе со вкусом жженой кукурузы с опилками.

Сейчас украинские продукты уже на 40% вытеснили с полок "республик" продукцию российского производства. А ведь столько было ожиданий. А вот реальность оказалась другой.

На России нет натуральной молочной продукции. Там вообще нет натуральной продукции. И "республиканцы", которые "кормили всю Украину", "ничего не хотевшие иметь общего с укро-фашизмом" во всю тянут по мосту Станицы телеги с украинской продукцией, а контрабанда украинской продукции превысила контрабанду из Беларуси.

Русское есть невозможно. Ну, остальное в скринах. Думаю, вам будет интересно.

А почему решала опять о "процветании" и "стабильности" напасать, так это потому, что (цитата): "ЛНР втрое увеличился объём производства мяса птицы.

ГУП ЛНР "Региональный аграрный холдинг" с начала года в три раза увеличило объем производства мяса птицы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР, передаёт ЛИЦ.

В министерстве отметили, что за январь-июль 2019 года в агроформированиях ЛНР производство мяса составило 140% к уровню прошлого года и молока – 106%, удой молока на корову – 102%. "Продолжает результативно работать птицеводческое предприятие ГУП "Региональный аграрный холдинг". За этот период им было произведено 4,2 тыс. тонн мяса птицы, что в три раза больше уровня 2018 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 1 августа 2019 года поголовье крупного рогатого скота к уровню прошлого года составляет 102%, в том числе коров – 111%, свиней – 119% и птицы – 116%. "За семь месяцев текущего года улучшились показатели работы по воспроизводству стада. К уровню 2018 года приплод телят увеличился на 5%, объемы осеменения коров – на 4% и телок – на 32%", — отметили в министерстве".

Но, вот почему "народ Донбасса" не согласен с написанным? Заметили-таки, что "процветание" "республик" регулярно перечеркивается стабильным враньем.

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Источник
Источник: Информационное сопротивление

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