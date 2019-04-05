|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Олена Степова
Олена Степова
Писательница, блогер, юристВсе статьи автора

Россия открыто смеется над "народом Донбасса"

1.5т

Сегодня расскажу вам еще об одной удивительной черте ОРДЛынии. Вернее, это не черта "страны", "республики", а, скорее, гримаса. Причем, гримаса скопированная, как и все в РФ и ОРДЛО, с СССР. Так сказать, калька с советского человека и советской системы, перенесенная в современный мир оккупированных территорий.

В СССР к человеку относились наплевательски, а развитие и цивилизация здесь был показательны. На показ СССР выносился, как розовая мечта, где все счастливы. В реальности… Трудодни, бесплатная рабочая сила, лагеря, миллионы загубленных жизней, карательная психиатрия и не менее карательная медицина. Знаете, люблю наблюдать за современными совковыми людьми, которых мы называем "ватниками". Такой орет о величии СССР, но для родов своим детям выбирает комфортабельный современный роддом, себе современную стоматологию. А почему не "как в СССР, в коридорах рожали и ничего"?

Новости
Прикоснулся к русскому? Не забудь вымыть руки

Интересно было бы провести эксперимент. Сделать в городах мини-мир "как в СССР". Магазины с дефицитом, разведенные водой молоко и сметана, черные кости, именуемые "мясо-третий сорт", лечение зубов без анестезии, роддома с их прелестями, хамство, милиция с советскими методами работы. Выбрали бы обслуживание или жизнь в этом мини-мире совколюбы или все же нет? Я-то понимаю, что нет, но эксперимент был бы интересным.

ОРДЛО по сути, вот такой мини-мир СССР. Каждую неделю митинги и концерты, посвященные победобесию, процветанию солидарности "народа Донбасса" линии партии "республик" или Кремля с обязательной явкой. То есть выходной в минусах. Субботники! Еще один выходной в минус, то есть бесплатная трудовая сила. Трудовые лагеря и трудовые десанты. Здесь объяснять не нужно, население по закону привлекается для рытья окопов, уборки мусора и стройки дач начальству. Бесплатно!

Новости
"Народ Донбасса" порадовал хозяина: Путин сэкономил 30 сребреников

В магазинах ОРДЛО дефицит муки. Объявления "мука 1 кг в руки". По телевизору "намолотили-посадили-посеяли-добыли". Бытового бесплатного угля шахтерам нет.

Питьевой воды нет. Подается водовозами – машинами, не приспособленными для перевоза и хранения питьевой воды, условно техническая вода. То есть шахтная. По телевизору рассказывают о ее пользе и возможности "республик" экспортировать ее в страны ЕС. В городах ОРДЛО регулярно вспыхивают очаги острых кишечных заболеваний. Качество воды "для ЕС".

В ОРДЛО эпидемии кори, туберкулеза, чесотки, сифилиса, гонореи, гепатита, СПИДа, но все это не контролируется, замалчивается, а информация о заболеваниях подается только, как негативная ситуация "в Украине и гейЕвропе".

Новости
Новые реалии "народа Донбасса": гетто останется гетто

В ОРДЛО везде "процветание", в РФ тоже. Полеты в космос, осваивание новых планет, абсолютно здоровые и сытые граждане живут в свое удовольствие, все всем бесплатно. РФ и ОРДЛО — великие и могущественные страны с додинозавровой историей развития, со всех сторон окруженные маленькой загнивающей и никогда не существовавшей Украиной, поработившей весь мир. Жизнь возможна только в ОРДЛО или на РФ, за их пределами жизни нет, везде царит загнивание, хаос и разложение. Весь мир враги РФ ОРДЛО, но РФ и ОРДЛО защищают весь мир от "фошиздов и омерикосов".

В ОРДЛО объявили, что будут поставлять молоко в Крым, в СМИ – картинка с коровами, как подтверждение молокоспособности. В реальности в ОРДЛО разводят порошковое "молоко" из РФ и Беларуси. Молочных ферм и комплексов в ОРДЛО нет.

Напомнило СССР? То-то же. За это на Донбассе умирают, чтобы вот так жить. Это мечта!

Новости
Истерия в ОРДЛО: прольется ли кровь?

А еще в ОРДЛО культ преклонения перед всем российским. Здесь он культивировался все время, даже во время независимости Украины. "Русские, кремлевские лекарства от всего", "хорошая российская техника, вы знаете же, какая у них оборонка"…

Поэтому россиян-ихтамнетов в ОРДЛО стараются не наказывать. Ой, подумаешь, пьяный за рулем, отдыхает же защитник! Ой, подумаешь ДТП, еще нарожаете. Педофилия, похищения людей и детей в сексуальное рабство, мародерство и отжим имущества (грабежи) — "ну, не правосеки же грабят, а свои, подумаешь, можно было и отдать".

Культ РФ в ОРДЛО введен в религиозный экстаз. Чтобы не сделала в отношении ОРДЛО Россия, все воспринимается на-ура. Если в ОРДЛО заболевает гражданин РФ, который там находится " в гостях у родственников"- лечение бесплатно на высшем уровне.

Новости
Зависимость от Кремля: жители ОРДЛО начали прозревать

Если заболевает житель ОРДЛО… Умер Максим, ну, и ладно! То есть лечение наплевательское, за все плати, уколы поставит санитарка, вытерев руки после мойки пола о полы застиранного халата.

А еще в ОРДЛО нельзя жаловаться на жизнь и власть. А зачем, вернее, на что жаловаться, все же процветает.

Поэтому "народ Донбасса" тихо обсуждает в соцсетях невыплату зарплаты, плохие дороги, а вернее, их отсутствие, дефицит муки, отсутствие работы, дороговизну продуктов, веерные отключение света и отсутствие воды. К "власти" обращаться нельзя. Могут за такое назвать "агентом СБУ" или "укро-шпионом". Понятное дело, только "свидомит-укроп" может видеть разруху и деградацию Донбасса, "наварос" радуется новой жизни и верит в процветание "маленькой угольной швейцарии".

Новости
Поездки в мирную Украину: "нацики народ Донбасса" больше не пугают

Лидер Лугандонцев Пасечник регулярно обращается к жителям "оккупированных Украиной территорий Украины", выслушивает их жалобы и проблемы, обещает защитить и спасти от зарплаты и работы, пенсий и что там еще есть у "хунты", а также обещает всей Украине "жизнь, как в республике". Ну, еще в рамках завлекательной рекламы: бесплатные квартиры, бесплатное образование, бесплатное лечение для жителей "оккупированных киевской хунтой регионов", и даже вторую лыныровскую пенсию.

Сами лугандонцы возмущены таким показательным отношением к "укропам". "Гражданам республики так все за деньги, и никто нас не слышит, а укропов спасаем, кого еще, Сирию, Россию, сами в жо** по уши, а спасаем, что за разделение, получается, что к укропам в республике отношение лучше, чем к самим жителям республики",- возмущенно шипят соцсети.

Отношение к жителям Донбасса высказал еще до войны светлый непогрешимый Гудок Всея Лугандонии, то есть Ринат Олигархович — "быдло, которому ничего не нужно кроме водки". И для местной коллаборантно-оккупационной и для российской оккупационной власти в ОРДЛО жители Донбасса, предавшие свой край и свою страну, просто плебс, быдло, предатели, недолюди, третий сорт не брак.

Новости
Они были первыми, народ Донбасса, ты – следующий!

Россия открыто смеется над этими пабагатиками-путинвведистами, не только не признав их "рыгспублки", но и выдавая их "военным" синие сувенирные "паспорта" недограждан РФ, которые не дают никаких прав жителям ОРДЛО на территории РФ.

А зачем как-то по другому относиться к "народу Донбасса", который сам себя не уважает, пресмыкается, выполняет все команды, такая себе дрессированная собачка путина.

В общем, как и в СССР, "граждане маленькой угольной швейцарии" никому не нужны, ни кремлевским кураторам, ни местной власти. Все знают, что они послушны и исполнительны, терпеливы, их легко напугать, обмануть, они агрессивны, и их агрессию легко направлять в нужное русло, завистливы, алчны, жаждут крови, забрать и поделить, и будут услужливо прислужить России вне их социального положения.

Поэтому ОРДЛО услужливо выслушивает проблемы "оккупированных Украиной территорий Украины". Здесь можно ловить на живца. Здесь еще есть те, кто верит в пропаганду и хочет "как в СССР". Ну, брошенных домов в ОРДЛО полно, переселенцы продолжают выезжать в "оккупированные Украиной регионы Украины", поэтому, если произойдет ассимиляция ватников в природе, мне моего дома в Свердловске, не жалко.

В скринах весь смак "заботы" ОРДЛО о "киевской хунте", и как пример "процветания", зарплаты чиновников ОРДЛО.

Россия открыто смеется над "народом Донбасса"
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"

Согласно обнародованной "DDoSecrets" информации, в 2018 году заработная плата главных "медийных" персон ЛНР ежемесячно обходилась российским налогоплательщикам (ведь все ОРДЛО финансируется за счет бюджета РФ) в:

— 960 тыс. рублей – глава Республики Леонид Пасечник;

— 770 тыс. рублей – председатель Совета Министров Сергей Козлов;

— 650 тыс. рублей – министр внутренних дел Игорь Корнет;

— 450 тыс. рублей – министр иностранных дел Владислав Дейнего;

— 320 тыс. рублей – председатель Народного Совета Денис Мирошниченко.

Так что, да, жить в ОРДЛО можно, и даже хорошо, жаль, что не всем.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Олена СтеповаОлена Степова
Тег
Новости ЛНР
Источник
Источник:Информационное сопротивление
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения